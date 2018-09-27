Банк «Открытие» в Иркутской области планирует кратный рост бизнеса

О том, что банк намерен составить конкуренцию лидерам рынка, рассказал на пресс-конференции с представителями региональных СМИ управляющий бизнесом группы «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Владимир Чернышев, управляющий бизнесом группы «Открытие» в Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

Повышенный интерес к «Открытию» и происходящим в нем трансформациям объясним. С декабря 2017 году банк де-факто является государственным – его основным акционером с долей 99,99% стал Банк России. В начале 2018 года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом «Открытие». Помимо банка «Открытие» в новую структуру войдут «Бинбанк», банк «Траст», «Росгосстрах банк». Таким образом, в банковской системе страны появится новый крупный игрок, который составит конкуренцию лидерам рынка.

Во всех регионах присутствия банк намерен достичь масштабных и амбициозных целей, построить эффективный и прибыльный бизнес в рамках Стратегии развития объединенного банковского бизнеса «Открытия» до 2020 года.

В Иркутской области, по словам Владимира Чернышева, банк за три года планирует нарастить клиентскую базу частных лиц на 30%, юридических лиц — на 100%. Портфель розничных кредитов вырастет в 3 раза до 3 млрд рублей, корпоративных — в 10 раз и составит 12 млрд рублей. В 1,2 раза, до 4,9 млрд рублей, планируется увеличить объем привлеченных средств частных лиц, средств компаний — в 11 раз, до 9 млрд рублей.

Владимир Чернышев, управляющий бизнесом группы «Открытие» в Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

Банк станет одним из самых быстрорастущих в сегменте малого бизнеса. В Иркутской области в ближайшее время банк намерен увеличить свою долю на рынке МСБ минимум до 7%. К концу 2018 года планируется двукратный рост пассивов, рост кредитного портфеля — до 1,650 млрд рублей (на 01.09.2018 г. составляет 0,62 млрд рублей).

В крупном бизнесе банк сконцентрируется на клиентах — компаниях с выручкой от 3 млрд рублей. До конца года банк планирует увеличить клиентскую базу субъектов малого и среднего предпринимательства на 30% и более за счет предложения компаниям индивидуального подхода в обслуживании, гибких условий и сервиса (скоринг, открытие счетов, зачисление средств и т.д.), выстроенного на основе лучших рыночных моделей.

Фото: А. Фёдоров

В сегменте крупного бизнеса до конца текущего года планируется 300-процентный рост по всем основным бизнес-показателям. Основными драйверами развития в данном сегменте являются кредитование и документарные операции. К концу 2018 года клиентская база будет увеличена более чем вдвое, за 2019 год — еще на 30%. До 2020 года доля банка «Открытие» на рынке обслуживания крупных компаний Иркутской области должна вырасти и составить около 5%.

Высокая динамика привлечения частных лиц будет обеспечена благодаря сильным конкурентным позициям «Открытия» в традиционно наиболее популярных сегментах розницы: депозиты, ипотечное кредитование, кредитование наличными, кредитные карты. В 2018 году банк не только предложил одни из лучших на рынке условий по этим продуктам, но и пересмотрел подходы и максимально упростил и ускорил процедуры принятия кредитных решений. В результате в Иркутском подразделении банка «Открытие» в 2018 году ожидается значительный рост кредитного портфеля – до 1 млрд. рублей.

К концу 2018 года банк «Открытие» в Иркутской области планирует до 2,5% увеличить долю, занимаемую на рынке зарплатных проектов. Дополнительным преимуществом для клиентов, в том числе сотрудников зарплатных организаций, является развитая сеть обслуживания банка. 1 января 2019 года офисы банков «Открытие», «Бинбанка» и «Росгосстрах банка» будут объединены под единым брендом, и в составе объединенной сети в городах Иркутск, Ангарск будут действовать 7 офисов продаж. В 2019 году запланировано открытие еще двух новых операционных офисов банка в Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

В рамках интеграции «Открытие» и «Бинбанк» уже объединили сети банкоматов на снятие наличных, и с июля клиенты обоих банков могут совершать операции снятия денежных средств в сети без комиссии.

«Банк «Открытие» имеет большой потенциал развития в регионе, и хотя задачи поставлены масштабные, мы рассчитываем стать лучшим банком для клиентов за счет технологического развития, повышения скорости и удобства обслуживания, гибких тарифов, предложения современных и нужных бизнесу и населению продуктов и услуг», — резюмировал Владимир Чернышев.

В ходе встречи с представителями СМИ Владимир Чернышев также ответил на вопросы журналистов о ситуации в банковском секторе России, о последствиях повышения ключевой ставки для рынка кредитов и депозитов, новых законопроектах, касающихся потребителей финансовых услуг, и др.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.