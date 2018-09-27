Федеральный эксперт: «Санкции в отношении «Русала» – это реальная проблема»

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в интервью Business FM назвал санкции, введенные Минфином США в отношении бизнеса Олега Дерипаски, «реальной проблемой». По его словам, они не только нарушают нормальную хозяйственную деятельность предприятий, но и подвергают угрозе тысячи рабочих мест.

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По мнению эксперта, несмотря на то, что санкции были направлены конкретно против Олега Дерипаски, они поставили под удар в первую очередь рабочих и контрагентов. Так, уже принято решение о консервации алюминиевого завода в карельских Надвоицах и снижении объемов фольгопрокатного производства в Ереване. Массовые сокращения повлекут за собой снижение поступлений в бюджеты всех уровней.

Антон Табах также отмечает, что, несмотря на некоторое смягчение санкций (их окончательное вступление в силу отложено до 12 ноября, а пока «Русал» может заключать новые контракты с прежними западными партнерами – прим. ред. BFM.ru), компании остаются в сложной ситуации и нуждаются в государственной поддержке.

– Со стороны и по отчетности видно, что кольцо сжалось. При этом то, что говорят про послабления, которые были даны, то это как в Ходже Насреддине «отсрочка – час». Дамоклов меч санкций все равно висит – вести нормальную деятельность невозможно, и для компании «Русал», у которой 80% – это экспорт, а в случае с ГАЗом существенная часть поставок связана с импортными комплектующими, это нарушает производственный процесс, – говорит эксперт. – Проблема не в том, что нужно срочно бежать и помогать, а должна быть некоторая система работы с компаниями, которые оказались в такой ситуации не по своей вине, а для показательной порки. И то, что такая система отсутствует, и то, что приходится выстраивать политику в зависимости от решений, принимаемых в Вашингтоне или в Брюсселе, это не очень хорошо. Должны быть определенные более формализованные механизмы, чем это есть сейчас, потому что пока самая главная проблема – это неопределенность.

В числе возможных мер поддержки для «Русала», «Базэла» и группы ГАЗ Антон Табах называет рефинансирование международных кредитов при помощи госбанков, введение программ поощрения внутреннего спроса на продукцию, создания рабочих мест и помощь в переподготовке сотрудников при сокращениях. Краткосрочным решением проблемы также может стать закупка алюминия в госрезерв.

Напомним, ранее федеральные СМИ называли санкции в отношении предприятий Олега Дерипаски местью США за отказ предпринимателя от сотрудничества с американскими спецслужбами. При этом сейчас только в «Русале» работает более 64 тысяч человек по всему миру. Из них почти 10 тысяч – это сотрудники в Иркутской области, в Братске, Шелехове и Тайшете.