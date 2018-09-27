В Иркутске начали продавать новые айфоны

В день старта продаж новых iPhone в Европе, Азии и Австралии первые объявления начали появляться и на Юле. Продают новые iPhone уже более, чем в десятке городов – Москве, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Самаре, Краснодаре, Архангельске, Благовещенске, Иркутске и др.

Фото: rg.ru

Средняя стоимость телефонов на Юле сейчас:

Xs 64 Gb – 142 000 руб.

Xs 256 Gb – 205 000 руб.

Xs MAX 256 Gb – 225 000 руб.

Xs MAX 512 Gb – 240 000 руб.

В золотом цвете традиционно стоят на 5 000 – 10 000 рублей дороже.

Возможность купить новые айфоны на Юле до старта их продаж в России появилась и в Иркутске:

https://youla.ru/irkutsk/smartfony-planshety/smartfony/apple-iphone-xs-xs-max-5ba9efc4ec9855aeb5747d12

В России официальные продажи iPhone начнутся 28 сентября, но уже сейчас на Юле большое количество объявлений с предложением купить место в очереди за новым телефоном. Так, место в первой десятке в очереди в Москве стоит 270 000 рублей. Интересно, что за меньшие деньги в нашей стране уже можно купить новый айфон. Но есть и варианты за 10 000 рублей.

https://youla.ru/ekaterinburg/uslugi/drugoe/postoiu-v-ochieriedi-na-novym-aifonom-5ba51c7ac3bdd23a3d179a89

Средняя цена за место в очереди сейчас составляет – 26 500 рублей, сообщает пресс-служба сервиса.

Сервис объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 25 млн пользователей.