Сбербанком в Иркутске проведена первая сделка по покупке жилья без привлечения кредита банка

Услугами Сбербанка сегодня могут воспользоваться не только клиенты, приобретающие объекты жилой недвижимости с использованием кредитных средств банка, но и те, кто покупают жилье за личные средства. Первые такие сделки купли-продажи без привлечения ипотеки уже зарегистрированы Сбербанком в Иркутске.

Сервис по сопровождению сделок купли-продажи актуален для тех, кто подобрал объект жилой недвижимости и располагает нужной суммой для покупки. В этом случае через офис Сбербанка можно провести регистрацию сделки в Россреестре и воспользоваться сервисом безопасных расчетов (средства покупателя аккумулируется на специальном блокированном счете покупателя до момента совершения регистрации сделки, после регистрации деньги зачисляются на счет продавца).

Записаться на сделку можно через интернет: клиент или его представитель регистрируются на портале Сбербанка для работы с недвижимостью ДомКлик, в личном кабинете фиксируют заявку на сделку купли-продажи без ипотеки и получает дату и время визита к менеджеру банка. При этом подготовка к сделке проходит онлайн. В офис Сбербанка нужно приехать только на подписание документов.

«Сбербанк продолжает развивать дополнительный сервис по работе на рынке жилой недвижимости. И сегодня мы уже предоставляем услуги, которые выходят за рамки традиционных представлений о банковском обслуживании. Мы расширяем свои зоны влияния на рынке сделок с недвижимостью при этом не конкурируем с партнерами – агентствами недвижимости, а даем им возможность воспользоваться нашими услугами и продуктами для улучшения эффективности их деятельности бесплатно», - отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

В настоящее время в центрах и офисах ипотечного кредитования Сбербанка в Иркутске можно провести простые сделки купли-продажи без ипотеки по объектам недвижимости на вторичном рынке жилья, по которым отсутствую доли.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.