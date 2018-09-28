«Для средних и мелких игроков рынка развитие цифрового маркетплейса принесет больше минусов»

21 сентября, в Сочи, в рамках Форума «Права потребителей и качество обслуживания» состоялся батл между сторонниками и противниками проекта цифрового маркетплейса. Дискуссия проходила в трех раундах, во время которых команды «скептиков» и «энтузиастов» обсудили перспективы, положительные и отрицательные стороны развития цифрового маркетплейса для компаний финансового сектора в России и их клиентов.

Генеральный директор МФК «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов выступил на стороне «скептиков», убеждая участников в том, что для средних и мелких игроков рынка, а также конечного потребителя, развитие цифрового маркетплейса принесет больше минусов чем плюсов.

«Для поддержания конкурентоспособности в условиях продаж услуг через маркетплейс потребуются большие вложения от компаний. Конкуренция на этих площадках едва ли скажется на качестве финансовых продуктов, но заметно удорожит их для клиентов. При этом появится новое поле для мошенничества и использования чужой репутации в своих целях», - спрогнозировал Александр Шустов, приводя примеры из своего опыта. «Любой посредник удорожает услугу, при этом вопрос ответственности за качество продукта остаётся открытым. Агенты не отвечают за сам продукт, их задача сравнить и предложить лучшее. Но как сравнить не типовые коробочные продукты? На мой взгляд работа с клиентом напрямую дает намного больше возможностей подобрать нужные условия, она гибче и клиентоориентированнее».

По итогам трех раундов: конкуренция, репутация и модели маркетплейса с небольшим перевесом победила команда «скептиков». «Энтузиасты» в качестве основных доводов приводили неизбежность развития цифровых маркетплейсов и представляли их как возможность расширения клиентской базы, географии присутствия компаний. «Скептики» же упирали на то, что в России идет укрупнение рынков, а для качественной конкуренции необходимо задействовать множество игроков и сегментов. К тому же появление посредника удорожает услугу для клиента и снижает ответственность за конечный результат. Перетекание рынка на цифровые маркетплейсы, по их мнению, может привести к борьбе не за «сердце клиента а за сердце владельца маркетплейса».