Роботы займутся сортировкой багажа в аэропорту Домодедово

Как сообщает пресс-служба Московского аэропорта Домодедово, завершается тестирование роботизированного склада временного хранения багажа. Голландская компания Vanderlande впервые установила подобное оборудование в российском аэропорту. Новая технология обеспечит дополнительную сохранность и точность при доставке багажа пассажиров на рейс.

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта

Роботы за две минуты после поступления команды находят нужный лоток и перевозят сумку к месту комплектации рейса. Это происходит в автоматическом режиме.

*Регистрация пассажиров и багажа на рейсы доступна за 24 часа до вылета регулярными и за 12 часов – чартерными рейсами. Эти услуги предоставляют авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, S7, «Алроса», «Ижавиа», «Уральские авиалинии» и «Ямал».

В Домодедово путешественники могут зарегистрировать багаж за 24 часа до запланированного вылета*. Сумки пассажиров, которые сдают их заранее, находятся на складе временного хранения багажа до доставки на рейс.Роботизированный склад хранения багажа находится в новом сегменте терминала. Он состоит из 12 трехметровых стеллажей. Между ними по специальным рельсам со скоростью 14 км/ч передвигаются шесть роботов. «Стальные руки» перемещают сумки на поддонах, которые оснащены микрочипами.Интеллектуальное программное обеспечение позволяет контролировать все этапы путешествия сумки в автоматической системе сортировки багажа (АССБ) с момента ее сдачи до погрузки в самолет. Каждая единица багажа доставляется на отдельном поддоне, что практически исключает риски потери или повреждения вещей пассажиров. Общая длина багажной ленты АССБ превышает 15 км, она перемещает лотки со скоростью до 1,5 м/с.





Видео предоставлено пресс-службой аэропорта