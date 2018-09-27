«Илим» ищет инновации в GenerationS

Группа «Илим», лидер целлюлозно-бумажной промышленности России, открывает поиск инновационных стартапов на базе корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Компания заинтересована в проектах по созданию новых материалов и продуктов, внедрению инновационных цифровых технологий, а также по развитию передовых практик сырьевого обеспечения, сообщает пресс-служба GenerationS.

В рамках партнерства с GenerationS компания «Илим» приглашает решения стадии НИОКР и выше по 9 направлениям:

новые целлюлозные материалы (материалы для медицины и фармацевтики, пищевые добавки, решения для электроники, машиностроения и др.);

новые материалы на базе бумаги и картона (сверхпрочный картон, синтетическая бумага и др);

маржинальные органические продукты;

новые типы упаковки (умная, функциональная, сверхпрочная упаковка);

безотходная лесозаготовка, производство и логистика;

цифровые технологии и искусственный интеллект (нейромаркетинг, виртуальный дизайн, ИИ для управления производственными процессами);

новые источники сырья (ускорители роста деревьев, IT-генетика, управление синтезом волокна);

новые марки и типы целлюлозы;

оптимизация производства.

Подать заявку можно до 14 декабря 2018 года. Эксперты «Илима» и GenerationS совместно оценят проекты и отберут наиболее перспективные команды, которые получат возможность продолжить сотрудничество с партнером на долгосрочной основе или получить финансирование в рамках программы «Илим Инновации».

«Запуск процесса поиска российских и зарубежных стартапов для нас является первым шагом на пути развития концепции открытых инноваций и краудсорсинга. Нам бы хотелось найти не только готовые технологии, продукты и технологических партнеров, но и сильные команды разработчиков, находящиеся в мейнстриме инновационного развития по ключевым для нашей компании направлениям, определенным с учетом изменяющегося стратегического контекста, глобальных мегатрендов и будущих моделей потребления. В дальнейшем мы планируем активно расширять механизмы сотрудничества с инновационной средой в России и за рубежом, максимально используя внешнюю экспертизу для ускорения разработки и вывода на рынок принципиально новых для компании продуктов», – рассказал старший вице-президент группы «Илим» по стратегическому развитию Дмитрий Гречкин.

«Корпоративный акселератор группы «Илим» – инструмент, направленный на поиск принципиально новых инновационных направлений развития бизнеса через взаимодействие с технологическими стартапами, совместный поиск и создание новых продуктов, востребованных не только сейчас, но и в будущем. Справиться с этой миссией GenerationS позволит, в том числе участие в международной ассоциации GAN от Techstars, благодаря которому мы будем отбирать стартапы в различных сферах бизнеса по всему миру», – отметила директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

Участие в отборе бесплатное, ознакомиться с подробным перечнем направлений и подать заявку на участие можно на странице можно на странице акселератора.