Аналитики: корреляция рубля с нефтью восстанавливается

ЦБ РФ на прошлой неделе подтвердил свое решение не покупать валюту для Минфина на рынке до конца года. Благодаря этому факту рубль в полной мере смог выиграть от растущих цен на нефть, уже преодолевших уровень в 80 $/барр. Поддержку рубль также получил от налогового периода в России, а также от улучшения настроений инвесторов по валютам стран развивающихся рынков, отмечают аналитики Альфа-Банка.

Глава ФРС Д.Пауэлл дал сигнал на продолжение жесткой монетарной политики регулятора

Вчера ФРС США ожидаемо повысила процентную ставку на 0,25 п.п. до 2,25%. Это уже 3-е повышение ставки с начала года; еще одно повышение в декабре этого года ждет рынок, что также спрогнозировали 12 из 16 членов ФРС. На следующий год у регулятора пока нет единого мнения по ставке: 9 из 16 членов ФРС ждут 3 и более повышения ставки и 7 из 16 членов ФРС – 2 или менее повышений. Следует отметить, что из протокола заседания убрали фразу об “аккомодационной политике”, что может свидетельствовать о достаточно хорошем состоянии

американской экономики, по мнению членов ФРС, и о том, что в дальнейшем регулятор может постепенно переходить к нейтральной политике. После заседания пара евро/$ сначала укрепилась с 1,1750 до 1,1798 на максимуме, но затем вернулась на прежний уровень. Коррекция была связана с комментариями главы ФРС Д.Пауэлла о том, что регулятор все же готов пока придерживаться жесткой монетарной политики. Серьезными уровнями поддержки/сопротивления являются 1,172/1,182 евро/$.

В Великобритании может пройти второй референдум по Brexit

Фунт упал на прошлой неделе в пятницу с 1,32 до 1,30 фунт/$ после того, как лидеры ЕС отвергли предложения Т.Мэй по Brexit. На этой неделе валютная пара отыграла потери на фоне заявлений о возможном проведении еще одного референдума по Brexit и планах ЕС сформировать свободную торговую зону с Великобританией. Ближайшими уровнями поддержки/сопротивления являются 1,305/1,325 фунт/$. Нефть преодолела уровень 80 $/барр.: Цены на нефть марки Brent на прошлой неделе преодолели уровень в 80 $/барр. и на максимуме укреплялись до 82,5 $/барр.

Однако в последствие они скорректировались до 81,2 $/барр. после публикации данных по запасам нефти в США, которые неожиданно выросли на 1,8 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,5 млн барр. Следует отметить, что спекулянты сейчас начинают делать ставки на рост нефтяных цен до 90-100 $/барр. и основными драйверами роста считают а) снижение предложения нефти со стороны Венесуэлы и б) санкции США против Ирана, которые вступят в силу 4 ноября.

Благодаря решению ЦБ не покупать валюту на рынке рубль восстанавливает корреляцию с нефтью

Сентябрь оказался позитивным для большинства валют стран развивающихся рынков, за исключением Аргентины, где проходят протесты против экономической политики властей. Рубль не исключение; с начала сентября он укрепился на 2,4% и на прошлой неделе стабилизировался в диапазоне 65,5-66,2 руб./$, в значительной степени благодаря растущим ценам на нефть. Налоговый период также играет в пользу рубля – 25 сентября прошли выплаты в бюджет по налогу на добычу полезных ископаемых, кроме того, завтра ожидаются выплаты компаний по налогу на прибыль. Фактически, этот фактор сейчас оказывает заметное воздействие на валютный курс благодаря решению ЦБ заморозить покупки валюты. Хотя недавно А.Силуанов заявил, что в случае дальнейшего укрепления рубля ЦБ

может вернуться на рынок, впоследствии К.Юдаева опровергла это предположение, подтвердив обещание ЦБ не покупать валюту для Минфина до конца года. Мы считаем, что предстоящая неделя покажет, насколько устойчив российский валютный рынок в отсутствии налоговых выплат - мы ожидаем торговый диапазон в 65,0-67,0 руб./$.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка