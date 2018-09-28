Авиабилеты из России за рубеж подорожали из-за роста курса валют

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал изменение цен на авиабилеты в третьем квартале 2018 года. Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на зарубежных направлениях с вылетом из городов России в течение июля-сентября составила 22300 рублей, что на 6% больше аналогичного периода 2017 года. Средняя стоимость посчитана на основе билетов эконом-класса туда-обратно для взрослого пассажира, полеты по которым состоялись в июле, августе и сентябре.

Заметнее всего в третьем квартале выросла цена на перелеты в Израиль. В июле-августе этого года средняя стоимость перелета в обе стороны составила 24600 рублей, это на 24% больше, чем в прошлом году. Также существенно выросла цена на перелеты в Чехию и Францию, на 15% (до 18440 рублей) и 11% (до 26200 рублей) соответственно. На 13%, до 19100 рублей, в третьем квартале подорожали билеты из российских городов в Грузию.

Несмотря на общее подорожание билетов за границу, некоторые направления в третьем квартале показали снижение стоимости. Самое заметное снижение цены показали билеты в Латвию, перелет подешевел на 29% до 13870 рублей. На 16%, до 20100 рублей, снизилась цена на перелеты из России в Нидерланды, а билеты в Германию подешевели на 5% до 18100 рублей за билет в обе стороны.

«Повышение стоимость билетов за рубеж связано с ростом курса валют (с прошлого года цена доллара и евро выросла почти на 10 рублей) и повышением цен на авиационное топливо. При этом мы видим, что перелеты по некоторым зарубежным направлениям в третьем квартале даже подешевели. Предлагаемые лоукостерами и другими авиакомпаниями тарифы, особенно при заблаговременной покупке и на внутренних направлениях, по-прежнему остаются весьма демократичными», — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.