Связь-Банк повысил ставки по вкладам

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил процентные ставки по вкладам «Максимальный доход» и «Ежемесячный доход» в рублях, долларах США и евро. В среднем, повышение составило 0,05-0,3 п.п. по рублевым вкладам, 0,4-0,7 п.п. - по долларовым, 0,09%-0,35 п.п. - по вкладам в евро.



В результате максимальная ставка по вкладу «Максимальный доход» составляет 6,8% годовых в рублях, 3,2% - в долларах США и 0,7% в евро. По вкладу «Ежемесячный доход» ставки достигают 6,51% в рублях, 2,86% – в долларах США и 0,60% годовых в евро. Открыть вклад можно в ближайшем отделении Банка и через Интернет-банк «Живи Онлайн».



Вклады «Максимальный доход» и «Ежемесячный доход» входят в число наиболее востребованных среди клиентов депозитов.