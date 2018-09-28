Конкуренция на рынке ОСАГО привела к снижению цены полиса

Так, за время резкой сокращения доли рынка ОСАГО с 40% до 9% его прежнего лидера - компании «Росгосстрах» - средняя стоимость полиса обязательной «автогражданки» снизилась примерно на 10%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Такому снижению цен способствовало усиление конкуренции между страховыми компаниями и наличие тарифного коридора - возможности у страховщиков регулировать цену вверх и вниз в пределах 10% от его базовой цены. «Так исторически сложилось, что в большом количестве регионов работал по ОСАГО только этот страховщик [“Росгосстрах”]. Когда он утратил монополистическое положение в ряде регионов, ситуация с тарифами в них изменилась», - пояснил Игорь Юргенс.

Президент РСА подчеркнул, что такое снижение средней цены полиса ОСАГО показывает, что опасения, что страховщики массово повысят цены на ОСАГО после расширения тарифного коридора, беспочвенны.

Участники парламентских слушаний по ОСАГО 19 и 24 сентября поддержали идею либерализации тарифов на обязательную «автогражданку». Предполагается, что в результате страховщики смогут самостоятельно изменять базовый тариф на 20% вверх и вниз.

По мнению Игоря Юргенса, важно, чтобы это новшество начало работать как можно быстрее. Около 70% российского автопарка – иностранные машины. Соответственно, 70% запчастей – это иностранные запчасти. Отечественные автомобили также чинятся с применением иностранных материалов. Волатильность курса рубля сказывается на стоимости ремонта. «Это как при советском дефиците: когда цена не соответствует себестоимости, люди просто кладут товар под полку. Ровно это произойдет. А плюс 20% и минус 20% дают возможность абсорбировать шок, не ожидая нового решения ЦБ и не ограничивая доступность ОСАГО», - заключил президент РСА.

По итогам января-августа 2018 года средняя премия по ОСАГО составила 5,683 тыс. р., средняя выплата - 65,186 тыс. р.