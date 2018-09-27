Альфа-Банк предложил «Альфа-счет»

Клиенты Альфа-Банка могут открыть новый накопительный счет «Альфа-счет» в рублях, долларах США и евро. «Альфа-счет» предоставляет клиенту возможность увеличить процентную ставку в зависимости от срока размещения средств на счете и получить доход — до 6,5% годовых всего за шесть месяцев хранения средств на счете, и до 8,5% годовых — при хранении средств в течение 12 месяцев. Начисление процентов производится на минимальный остаток за месяц. Кроме того, клиенты могу получать до 7% на остаток по текущим счетам в рублях при совершении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка.

Проценты выплачиваются ежемесячно. Пополнение и снятие в любой момент с сохранением ранее выплаченных процентов.

«Накопительные счета — очень удобный и выгодный способ сохранения и приумножения денежных средств. Клиенты получают высокий процентный доход и при этом, могут воспользоваться средствами в любую минуту, — комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. — Значительная доля наших клиентов пользуются накопительными счетами, а это самый главный показатель того, что этот продукт оптимально отвечает их требованиям».

Открыть накопительный счет можно в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении и телефонном центре. Более подробная информация о накопительном счете «Альфа-счет» можно узнать на сайте банка

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.