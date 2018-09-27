Сбербанк профинансирует концессию по строительству школы в Ханты-Мансийске

Сбербанк принял первое решение о кредитовании концессионного проекта по строительству и дальнейшей эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1725 учащихся в г. Ханты-Мансийске, подготовленного на основе типового («коробочного») продукта.

Срок реализации проекта — 8 лет, из которых 1 год — проектирование, 2 года — строительство и оснащение, 5 лет — эксплуатация. Бюджет проекта — 2,3 млрд руб.

По условиям соглашения концессионер осуществляет техническую эксплуатацию объекта и оказывает дополнительные образовательные услуги. Предоставление основной образовательной услуги остается за муниципальным образовательным учреждением.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с действующей в округе государственной программой «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». Напомним, в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи между правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО Сбербанк было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере создания объектов социальной, образовательной инфраструктуры на основе концессионных механизмов.

В результате совместной работы банка и округа в августе 2018 года межведомственной комиссией ХМАО–Югры была утверждена рекомендуемая форма концессионного соглашения в соответствии с положениями 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разработанная Сбербанком совместно с Фондом развития Югры и профильными ведомствами.

«Коробочное» решение Сбербанка для реализации проектов в сфере образования — набор документации, предоставляемый инвесторам для заполнения и дальнейшей подачи частных концессионных инициатив.

Отличительная особенность кредитного продукта Сбербанка — максимальная гибкость и возможность финансирования концессий, где концедентом выступает муниципальное образование. Для максимального учета потребностей субъектов, муниципалитетов и инвесторов возможно использование отличной от рекомендуемой формы концессионной документации при условии соответствия требованиям законодательства и банка.

Михаил Чачин, старший управляющий директор, директор управления по работе с клиентами регионального государственного сектора ПАО Сбербанк:

«Мы готовы рассматривать и финансировать самые разные проекты по созданию объектов социальной инфраструктуры, в том числе в формате муниципально-частного партнерства. Типовое решение позволит активнее использовать банковское финансирование для строительства школ и детских садов в различных муниципальных образованиях без дополнительных расходов инвесторов и субъектов на подготовку документов. Рады, что нам удается способствовать распространению такого упрощенного подхода на российском банковском рынке и тем самым привлечь дополнительные заемные средства для развития инфраструктуры страны».