РСХБ стал первой банковской организацией в России, выпустившей чиповые карты UnionPay с технологией QuickPass

Россельхозбанк первым из российских банковских организаций приступил к эмиссии карт международной платежной системы UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass. С использованием данных карт клиенты Банка смогут проводить операции оплаты в 12 миллионах POS-терминалов по всему миру, принимающих QuickPass, в том числе в 1 миллионе POS-терминалов в России, всего за несколько секунд, приложив карту к платежному терминалу с функцией чтения бесконтактных карт.

«Сотрудничество РСХБ с UnionPay International носит стратегический характер. На фоне интенсивного развития экономических связей России с Китаем вывод на рынок новой карты особенно актуален. Уверена, что клиенты Банка по достоинству оценят все преимущества современной технологии бесконтактных платежей», – отметила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

«Наши партнерские отношения с Россельхозбанком имеют давнюю историю, и мы довольны, что наши планы по выводу на рынок UnionPay QuickPass воплотились в жизнь. Мы надеемся, что это сотрудничество поможет большему числу людей получить доступ к удобному бесконтактному сервису от UnionPay, — заявил Фань Цзигуан, глава российского офиса UnionPay International. — Мы продолжим работу по увеличению объёма выпуска карт в России, одновременно расширяя нашу сеть приема».

В настоящий момент РСХБ предлагает своим клиентам широкие возможности по использованию мобильных платежных сервисов, предоставляемых в партнерстве с ведущими мировыми платежными системами и поставщиками данных услуг. Банк начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay QuickPass в собственной сети POS-терминалов в прошлом году. При этом собственная эквайринговая сеть терминалов Россельхозбанка, обслуживающих бесконтактные карты, насчитывает более 9500 единиц.