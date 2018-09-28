Житель Приангарья рассчитался с кредитом, чтобы улететь на свадьбу дочери

Кредит на сумму 1,9 млн рублей оформил житель Иркутской области. Из-за невыполнения мужчиной взятых на себя финансовых обязательств, было вынесено постановление об ограничении его права выезда за пределы России.

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

Зная об ограничении, весной должник пытался уехать в Китай. Однако при прохождении пограничного контроля ему было отказано в регистрации. Очередная поездка за границу стала отличным стимулом для мужчины. Чтобы попасть в Грузию к дочери на свадьбу, отец оплатил долг полностью.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в настоящее время постановление об ограничении права выезда за границу отменено, т.к. исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

