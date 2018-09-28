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Житель Приангарья рассчитался с кредитом, чтобы улететь на свадьбу дочери

28 сентября 2018

Кредит на сумму 1,9 млн рублей оформил житель Иркутской области. Из-за невыполнения мужчиной взятых на себя финансовых обязательств, было вынесено постановление об ограничении его права выезда за пределы России.

<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

Зная об ограничении, весной должник пытался уехать в Китай. Однако при прохождении пограничного контроля ему было отказано в регистрации.  Очередная поездка за границу стала отличным стимулом для мужчины. Чтобы попасть в Грузию к дочери на свадьбу, отец оплатил долг полностью.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в настоящее время постановление об ограничении права выезда за границу отменено, т.к. исполнительное производство окончено фактическим исполнением.     
 


<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>
/ СИА /
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