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Сбыт фальшивых пятитысячных купюр организовал двадцатилетний житель Иркутской области

28 сентября 2018

В Приангарье задержаны трое молодых людей, подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В течение двух недель подозреваемые реализовали в Иркутске несколько фальшивок, на которые они приобрели продукты и бытовые товары.

Сейчас 20-летний организатор помещён в Следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Сейчас оперативниками принимаются дополнительные меры, направленные на установление каналов поставки подделок в регион.


<p>Фото: klops.ru</p>
/ СИА /
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