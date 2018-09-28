Сбыт фальшивых пятитысячных купюр организовал двадцатилетний житель Иркутской области

В Приангарье задержаны трое молодых людей, подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В течение двух недель подозреваемые реализовали в Иркутске несколько фальшивок, на которые они приобрели продукты и бытовые товары.

Сейчас 20-летний организатор помещён в Следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Сейчас оперативниками принимаются дополнительные меры, направленные на установление каналов поставки подделок в регион.