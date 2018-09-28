На 168,8 млн рублей увеличены доходы бюджета Иркутского района

Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2018 год одобрили на очередном 52-м заседании депутаты районной Думы 27 сентября.

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Доходы бюджета увеличены на 168,8 млн рублей и составили 3,217 млрд рублей. Расходная часть увеличена на 172,9 млн рублей и составила 3,309 млрд рублей. Дефицит бюджета сохранен на уровне 7,5%.

– Изменение параметров районного бюджета связано с уточнением прогноза поступления отдельных видов налогов, – уточнила Анна Зайкова, председатель комитета по финансам администрации Иркутского района. – Увеличение налога на доходы физических лиц составило 48,5 млн рублей. В то же время прогнозируется сокращение на 1,2 млн рублей поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Также в бюджете учтено получение неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов.

Расходная часть бюджета сформирована с учетом начала строительства школы на 725 мест в селе Хомутово, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. На технологическое присоединение к электрическим сетям направлено 6,7 млн рублей, еще 200 тысяч рублей выделено на строительный контроль и авторский надзор за процессом возведения объекта. На оснащение Галкинской начальной школы в бюджете предусмотрено 3,5 млн рублей. На приобретение новых школьных автобусов из средств областного и местного бюджетов направлено 13 млн рублей. В бюджет заложены средства в размере 9,4 млн рублей на оплату коммунальных услуг в школах Листвянки и Молодежного. На ремонт насосной группы в Мало-Еланской начальной школе-детском саду выделено 549,9 тысяч рублей.