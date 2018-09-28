Новости Выставка «Сибздравоохранение. Стоматология» пройдет в Сибэкспоцентре с 9 по 12 октября С 9 по 12 октября в выставочном комплексе Сибэкспоцентр пройдет 25-я юбилейная специализированная выставка «Сибздравоохранение» и 10-я специализированная выставка «Стоматология». Торжественная церемония открытия состоится 9 октября в 10.00 во втором павильоне выставочного комплекса. Программа мероприятия включает в себя круглые столы, семинары, лекции, флешмобы и консультации. Для всех гостей выставки в конференц-залах проведут обсуждение немаловажных вопросов, выступающие поделятся своим колоссальным опытом и дадут дельные советы по профилактики различных заболеваний и ведению здорового образа жизни. Также на мероприятии будут работать диагностические и реабилитационные центры, курорты и санатории, стоматологические центры, аптеки и организации, занимающиеся изготовлением лекарственных препаратов на заказ. Все это и многое другое увидят гости, которые посетят специализированную выставку.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

В программу выставки включена и демонстрация новинок медицинского оборудования. Для посетителей будет проведена работа передвижных мобильных комплексов, где любой желающий сможет пройти исследование и получить необходимые рекомендации. Для получения полезной информации гости и специалисты смогут посетить круглые столы, а приняв участие во флешмобе, можно будет научиться держать свое тело в тонусе. Кроме того, свои мастер-классы проведут школы здоровья.

Мероприятие будет интересно не только тем, кто хочет получить квалифицированную консультацию и проверить свое здоровье, но и самим специалистам, работающим в области медицины. На выставке они получат полезные знания и повысят уровень своей квалификации. Во время проведения выставки для медицинских работников будут проходить такие лекции и семинары как «Ранняя диагностика онкологических заболеваний ротовой полости», «О пользе физических нагрузок в пожилом возрасте», а также семинар по ранней диагностике заболеваний системы кровообращения и диспансерному наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Состоится круглый стол «Ранняя диагностика онкологических заболеваний» и заседание по сахарному диабету для врачей амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций Иркутской области. Лекции будут проводить офтальмологи, эндокринологи, терапевты, дерматовенерологи, нефрологи и хирурги.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Выставка обещает быть очень насыщенной и полезной. На ней пройдут различные лекции, на которых любой сможет узнать об эффективности занятий скандинавской ходьбой у женщин старше 40 лет, о старении кожи и методах ее коррекции и профилактики. Также любой желающий сможет посетить необходимые лекции на темы: «Ранняя диагностика инсульта», «Профилактика туберкулеза», «Первая помощь при остром инфаркте миокарда», «Школа диабета», «Избыточная масса тела», «Хочу похудеть». На выставке будут работать центры, где можно пройти экспресс-диагностику определения холестерина и глюкозы в крови, проконсультироваться у косметолога, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию у врача-диетолога. Помимо этого каждый сможет пройти вакцинацию против гриппа, сделать флюорографию, обратиться в центр переливания крови. Специально для детей будет предусмотрено УЗИ щитовой железы, органов брюшной полости и вакцинопрофилактика. В программу выставки включена и демонстрация новинок медицинского оборудования. Для посетителей будет проведена работа передвижных мобильных комплексов, где любой желающий сможет пройти исследование и получить необходимые рекомендации. Для получения полезной информации гости и специалисты смогут посетить круглые столы, а приняв участие во флешмобе, можно будет научиться держать свое тело в тонусе. Кроме того, свои мастер-классы проведут школы здоровья.Во время проведения выставки для медицинских работников будут проходить такие лекции и семинары как «Ранняя диагностика онкологических заболеваний ротовой полости», «О пользе физических нагрузок в пожилом возрасте», а также семинар по ранней диагностике заболеваний системы кровообращения и диспансерному наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Состоится круглый стол «Ранняя диагностика онкологических заболеваний» и заседание по сахарному диабету для врачей амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций Иркутской области. Лекции будут проводить офтальмологи, эндокринологи, терапевты, дерматовенерологи, нефрологи и хирурги.Выставка обещает быть очень насыщенной и полезной. На ней пройдут различные лекции, на которых любой сможет узнать об эффективности занятий скандинавской ходьбой у женщин старше 40 лет, о старении кожи и методах ее коррекции и профилактики. Также любой желающий сможет посетить необходимые лекции на темы: «Ранняя диагностика инсульта», «Профилактика туберкулеза», «Первая помощь при остром инфаркте миокарда», «Школа диабета», «Избыточная масса тела», «Хочу похудеть». На выставке будут работать центры, где можно пройти экспресс-диагностику определения холестерина и глюкозы в крови, проконсультироваться у косметолога, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию у врача-диетолога. Помимо этого каждый сможет пройти вакцинацию против гриппа, сделать флюорографию, обратиться в центр переливания крови. Специально для детей будет предусмотрено УЗИ щитовой железы, органов брюшной полости и вакцинопрофилактика. В рамках III Байкальского стоматологического форума «Эстетическая стоматология», который продлится в течение всей выставки, специалисты-практики проведут лекции и семинары. На них расскажут об имплантации и протезировании на имплантах с коническим соединением С1, об искусстве создания эффективных реставраций и эстетической реабилитации.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

9 и 10 октября во втором конференц-зале первого павильона специалисты смогут посетить семинар «Все о винирах. Эстетическая реабилитация», который будет посвящен современным методам ортопедической стоматологии. Он будет состоять из теоретический и практической частей. На семинаре специалисты расскажут о визуализации границы, минимально-инвазированном препарировании, о простых этапах препарирования под виниры, минимальном наборе боров для достижения результатов. Практики дадут информацию о клинических ошибках вследствие отсутствия планирования комплексного подхода, а также осветят современные методы препарирования под виниры. На практике медицинский работник пройдет полный цикл обучения по винирам, а также самостоятельно проведет манипуляцию от препарирования до изготовления временных реставраций под руководством лектора. 9 и 10 октября во втором конференц-зале первого павильона специалисты смогут посетить семинар «Все о винирах. Эстетическая реабилитация», который будет посвящен современным методам ортопедической стоматологии. Он будет состоять из теоретический и практической частей. На семинаре специалисты расскажут о визуализации границы, минимально-инвазированном препарировании, о простых этапах препарирования под виниры, минимальном наборе боров для достижения результатов. Практики дадут информацию о клинических ошибках вследствие отсутствия планирования комплексного подхода, а также осветят современные методы препарирования под виниры. На практике медицинский работник пройдет полный цикл обучения по винирам, а также самостоятельно проведет манипуляцию от препарирования до изготовления временных реставраций под руководством лектора. Помимо этого для стоматологов 11 и 12 октября в первом павильоне конференц-зала №2 проведут семинар, посвященный имплантации и протезированию на имплантах с коническим соединением - С1. На мероприятии будут рассмотрены показания к имплантации и протезированию на имплантатах, а также обговорены противопоказания. Большое внимание уделят вопросам информирования пациентов. В этот день расскажут о планировании имплантации: осмотр, подготовка, КТ-диагностика, составление плана лечения и взаимодействие докторов между собой. Семинар будет поделен на две части: теоретическую и практическую. Темы докладов посвящены особенностям имплантации для верхней и нижней челюсти, обзору методик при недостаточном объеме костной ткани, ортопедическому проколу: временному протезированию, срокам, мостовидным протезам и многому другому. На практике присутствующие смогут провести работу с фантомными моделями и попробовать установить импланты. Также выступающие поднимут вопросы временного и постоянного протезирования и расскажут о правилах встречных конструкций: «Что? Куда? Зачем?».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр» Одним из ключевых событий выставки станет межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы церебровасклярной патологии», которая состоится 10 октября в конференц-зале № 1. На ней пройдут дискуссии, и любой желающий сможет задать интересующие вопросы. На конференции будут выделены три основные темы. Первая – «Телемедицина и виртуальная реальность в реабилитации», о которой расскажет доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой «Медицинской реабилитации и восстановительного лечения», заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный специалист по медицинской Даминов Вадим Дамирович.

Тема второго доклада – «Организация медицинской реабилитации на современном этапе». С ней выступит кандидат медицинских наук, доцент кафедры реабилитации и СМ, медицинской реабилитации, СНС отдела медико-социальной реабилитации инсульта НИИ ЦВП и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ответственный секретарь «Союз реабилитологов России» (г. Москва) Суворов Андрей Юрьевич. Он приведет многолетний положительный опыт составления программ реабилитации у пациентов, перенесших церебральный инсульт, с учетом последних достижений реабилитологии. А также расскажет об алгоритмах составления индивидуальных реабилитационных программ, этапности, использовании комплексных методов, обучении персонала, о программе ранней двигательной адаптации.

Третья заявленная тема – «Опыт работы реабилитационного центра для больных, перенесших инсульт на базе неврологического отделения городской больницы», спикером выступит ответственный секретарь «Ассоциации неврологов Иркутской области», ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г.Иркутск) Бурдуковская Наталья Леонидовна. Материал лекции будет посвящен опыту создания и успешной работы реабилитационного центра для пациентов, перенесших инсульт на базе неврологического отделения городской больницы. Предлагаемые в лекции практические разработки и методики могут быть использованы при составлении программ реабилитации с целью сокращения сроков и оптимизации результатов восстановительного периода. Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр» 12 октября в конференц-зале второго павильона в рамках выставки пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии». Среди спикеров конференции с докладами выступят ученые и практикующие врачи-онкологи, химиотерапевты, радиологи и другие заинтересованные специалисты. Будут подняты и раскрыты темы о возможностях современных методов лучевой терапии, радиохирургии опухолей головного мозга, диагностике и лечения опухолей грудной клетки, освещены актуальные вопросы лечения опухолей молочной железы, также будут рассмотрены современные вопросы лечения рака легких, кишечника и печени. На конференции обсудят тему диагностики и лечения онкоурологических заболеваний, расскажут о новых подходах к лечению опухоли щитовидной железы, рассмотрят вопросы лечения злокачественных опухолей предстательной железы, а также комбинированные и иммунологические методы лечения опухолей. Специалисты пояснят о современных методах лечения злокачественных новообразований головы и шеи. Немаловажной темой конференции станут лекарственные методы лечения опухолей (химиотерапия), а также профилактика возможных осложнений, купирование побочных эффектов и многое другое.

Выставка будет работать ежедневно с 9 по 12 октября с 10 до 18 часов.

Более подробную информацию и программу мероприятия вы сможете узнать на странице выставки. info1

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