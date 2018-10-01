«Ростелеком», «НАМИ» и Фонд «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспорта на сети 5G

«Ростелеком», ФГУП «НАМИ» и Фонд «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспортного средства с использованием перспективной сети связи стандарта 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц на территории инновационного центра «Сколково» в условиях, приближенных к дорогам общего пользования.

Фото предостваленой пресс-службой компании

Первая в стране открытая опытная зона фрагмента сети связи стандарта 5G/IMT-2020 была развернута на территории инновационного центра «Сколково» ПАО «Ростелеком», Nokia и Фондом «Сколково» в марте 2018 года.

В инновационном центре «Сколково» оборудована высокотехнологичная база, на которой можно проводить полномасштабные испытания и оценить реальные перспективы выведения беспилотников на городские улицы. База представляет собой «Станцию мониторинга» — объект выполняет функции центра диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств непосредственно на опытном маршруте в «Сколково». Станция даст возможность компаниям-разработчикам наглядно продемонстрировать степень готовности технологий, а также позволит на длительной (не выставочной основе) проводить динамические демонстрации беспилотной техники.

Фото предостваленой пресс-службой компании

На специальной площадке для испытаний оборудовано круговое движение двух беспилотных электробусов «КАМАЗ», разработанных совместно с «НАМИ». Во время движения электробуса все телеметрические данные, данные параметров движения, видео фиксации высокого качества передаются по сетям пятого поколения в режиме реального времени в командный пункт мониторинга. Сам электробус рассчитан на 12 мест, 6 из которых — для сиденья, а водительского места не предусмотрено.

«Принципиально иная скорость передачи данных, возможность одновременного подключения более миллиона устройств и единицы миллисекунд для отклика делают 5G идеальной «средой» для беспилотного транспорта, - отметил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Эти характеристики развернутой нами сети позволяют достичь основной цели всех разработчиков «беспилотников» - безопасность при движении автономного транспорта по городским улицам».

Фото предостваленой пресс-службой компании

Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»: «Фонд «Сколково» всегда поддерживает реализацию различных инновационных проектов на своей территории. В том числе мы уделяем большое внимание теме беспилотного транспорта. «Станция мониторинга» для БПТС позволит провести полномасштабные испытания и оценить реальные перспективы введения беспилотных транспортных средств в эксплуатацию на улицах нашей страны».

Алексей Гуськов, директор Центра государственных и комплексных программ ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»: «Технические решения в проекте ШАТЛ 2.0 принимались от позиции создания БПТС, готового к выходу на дороги общего пользования. Техническая скорость автобуса — 110 км/ч. И все решения учитывают эту скорость: тормоза, подвеска, рулевое управление. Важно отметить, что наша ориентация на эксплуатацию на дорогах общего пользования отразилась в высокой степени готовности автобуса к сертификации. Ждем выхода нормативных требований к беспилотникам».

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.

Фото предостваленой пресс-службой компании

5G – это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и интернета вещей. 5Gпреобразуетжизньлюдей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.

Фото предостваленой пресс-службой компании

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). Суммарная выручка компаний — участников «Сколково» за период 2011–2016 гг. превысила 147 млрд рублей. В них создано более 27 тысяч рабочих мест, запатентовано более 1200 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет — Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в «Сколково» будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в Инновационном центре будут работать не менее 35 000 человек. Сайт: www.sk.ru

Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» - ведущая научная организация в области развития автомобилестроения в России. Основана в 1918 году как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии. На сегодняшний день является главным сертификационным центром тестирования автотранспорта в России и ведет разработки, в том числе, в области беспилотных транспортных средств. Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года № 1009 НАМИ включен в Перечень стратегических предприятий, имеющих значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ. Также ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» является представителем Российской Федерации в Техническом комитете 22 «Дорожный транспорт» Международной организации по стандартизации.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

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