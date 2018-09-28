Определен победитель аукциона на проектирование и строительство Центра бенди в Иркутске

Завершился открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в г. Иркутске». Заказчиком по данной процедуре выступало ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области». По результатам процедуры аукционная комиссия признала победителем общество с ограниченной ответственностью «СДС – Строй».

Фото: irkobl.ru

– Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока, – сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – Эта часть страны давно нуждается в современном спортивном объекте, соответствующем всем мировым стандартам подготовки спортсменов по хоккею с мячом, конькобежному спорту и фигурному катанию. Наличие такой площадки позволит проводить в Иркутске соревнования всероссийского и международного уровней.

Напомним, строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске одобрил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в феврале 2018 года.

По планам, Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске должен включать в себя ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью не менее 6000 мест. Для полноценной подготовки спортсменов и удобства работы тренеров в центре необходимо предусмотреть два тренажерных зала, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения. Сумма контракта на строительство – 6 млрд 325 млн рублей, из них 4,9 млрд – средства федерального бюджета. Инициативу возведения ледового центра поддержали также Союз конькобежцев и Федерация хоккея с мячом России. Сейчас в стране для подготовки конькобежцев существует три современных спортивных комплекса с искусственным льдом для подготовки спортсменов высокого класса, самый восточный из которых находится в Челябинске.

По информации пресс-службы правительства региона, открытие такого объекта в Иркутске позволит существенно снизить нагрузку на действующие в России ледовые арены, организовать полноценный тренировочный и соревновательный процесс для сборных команд регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, вывести на качественно новый уровень развития конькобежный спорт и хоккей с мячом.