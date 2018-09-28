Вопрос о тарифах на вывоз мусора по новой системе обсудят на ближайшем заседании Регсовета

Вопрос о тарифах на вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами будет рассмотрен на ближайшем заседании Регионального совета. Об этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил на образовательном форуме «Земля Иркутская» для глав муниципальных образований и мэров территорий, проводимом на этой неделе правительством Приангарья. Губернатор поручил создать совместную рабочую группу представителей органов местного самоуправления и службы по тарифам Иркутской области, на которой данный вопрос должен быть изучен до заседания Регсовета.

– Мы все понимаем, что с 1 января 2019 года вывоз ТКО будет выведен из разряда жилищных услуг и станет услугой коммунальной, на которую будет установлен отдельный тариф. Очевидно, что его величина будет варьироваться в зависимости от территориальных особенностей. Но мы должны сделать так, чтобы при установлении тарифа не было перекосов, которые потом придется срочно исправлять, – обозначил свою позицию Сергей Левченко.

Напомним, что тариф на вывоз ТКО по новой системе обращения с отходами должен быть установлен до 20 декабря текущего года.

По информации пресс-службы правительства региона, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал участникам форума «Земля Иркутская» о том, что правительством Приангарья сделано и предстоит сделать для достижения целевых показателей в данной сфере деятельности. Разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами и ее электронная модель, а также соответствующая областная программа, рассчитанная на 10 лет. Выбраны два оператора, один из которых будет обслуживать 11 северных территорий, другой – все остальные, входящие в зону «Юг».

В настоящее время строятся мусорные полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах, проектируются аналогичные объекты для строительства в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах, а также разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса на 200 тыс. тонн отходов в года в Ангарском городском округе. Всего за 10 лет в области планируется построить 54 объекта для обработки и размещения ТКО. Рассчитано, что на реализацию этих целей потребуется 17,1 млрд рублей: 4,5 млрд – из федерального бюджета, 7,5 млрд – из областного, 239 млн рублей – из местных бюджетов и 4,7 млрд рублей – из внебюджетных источников.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров в своем выступлении назвал первоочередные задачи, стоящие перед муниципалитетами на ближайшие три месяца. Это вовлечение в процесс взаимодействия с областными властями, регоператорами, управляющими организациями, обслуживающими многоквартирные дома. Необходима и информационная поддержка реформы, разъяснение населению ее плюсов, таких, как повышение качества услуг и культуры обращения с отходами, улучшение экологической ситуации.

Также муниципалитетам необходимо уточнить базы данных потребителей услуги, разработать правила благоустройства и генеральные схемы очистки территории. До конца года нужно завершить работы по благоустройству мест накопления ТКО в соответствии с установленными требованиями.

Руководитель службы по тарифам Александр Халиулин объяснил, что система ценообразования платы за обращение с ТКО двухуровневая. Служба устанавливает единый тариф на услуги регионального оператора. В этот тариф входят, в том числе, цены на услуги местных организаций, которые занимаются обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов. Это зона ответственности органов местного самоуправления, и они должны установить свои тарифы до 1 ноября.

Спикеры состоявшегося обсуждения отметили, что переход на новую систему обращения с ТКО является общей целью, и органы исполнительной власти региона готовы оказывать муниципалитетам содействие в нахождении решений по всем возникающим вопросам, связанным с данной тематикой.