«Мы точно знаем, какая будет средневзвешенная ставка по проектному финансированию – 5,5-6%»

28 сентября состоялась конференция «Рынок недвижимости 2019: работа в новых условиях», организованная холдингом РБК. Участники обсудили задачи, которые сегодня стоят перед строительным комплексом в связи с выполнением майских указов Президента РФ В.В. Путина по увеличению объемов ввода до 120 млн. кв. м в год и созданию комфортной среды в городах РФ. Они отметили, что в условиях изменения модели финансирования строительной отрасли важно сформировать доступный продукт кредитования застройщиков, привлекая средства граждан на эскроу-счета.

Александр Плутник, генеральный директор ДОМ.РФ, подчеркнул, что проектное финансирование будет доступным для застройщиков. «Знаете, я очень много спекуляций слышу по поводу ставок. Мы точно знаем, какая будет средневзвешенная ставка по проектному финансированию – 5,5-6%», – сказал он.

ДОМ.РФ вместе с Минфином разрабатывают инструменты, которые, с одной стороны, удешевили бы проектное финансирование для застройщиков, а с другой стороны развили бы у банков аппетит к этому виду бизнеса и сняли бы с них часть риска. Это в том числе программа гарантирования или поручительства кредитов, к реализации которой ДОМ.РФ приступает вместе с крупнейшими российскими банками – Сбербанком и Газпромбанком.

Проектное финансирование уже сейчас востребовано застройщиками, рассказал Александр Плутник. Банк «Российский капитал» (100% акций принадлежит ДОМ.РФ) получил на этот продукт от девелоперов заявки объемом 150 млрд руб.

Чтобы построенное жилье пользовалось спросом у покупателей, оно должно быть комфортным и находиться в комфортной среде. Поэтому застройщики стали уделять больше внимания архитектуре и компоновке кварталов при комплексном освоении. ДОМ.РФ и КБ Стрелка разрабатывают Стандарты комплексного развития территорий, которые помогут девелоперам гармонично развивать застроенные территории и формировать новые районы, рассказал Александр Плутник.