Около 900 машино-мест поставлено на кадастровый учет в Иркутской области за восемь месяцев 2018 года

За восемь месяцев 2018 года на кадастровый учет было поставлено почти 900 машино-мест. Это на 23% больше чем за аналогичный период 2017 года, сообщают в пресс-службе кадастровой палаты по Иркутской области.

Напомним, что статус объекта недвижимости машино-места приобрели с 1 января 2017 года. Начиная с этой даты, россияне получили возможность ставить их на кадастровый учет и регистрировать право собственности.

Машино-место считается объектом недвижимости, если оно соответствует ряду критериев. Так, необходимо, чтобы это была индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. Кроме того, площадь машино-мест должна соответствовать предельно допустимым размерам (минимальные– 5,3 х 2,5 метра, максимальные – 6,2 х 3,6). К машино-местам относятся подземные автостоянки в многоквартирных домах и автостоянки в многоэтажных паркингах.