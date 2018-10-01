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Видеоролик Альфа-Банка получил в Каннах два «Серебряных дельфина»

1 октября 2018

Корпоративный видеоролик о ценностях бренда Альфа-Банка получил награды «Серебряный дельфин» на престижном конкурсе Cannes Corporate Media & TV Awards в категориях Corporate Image Films и Corporate Videos. Победителей конкурса в пяти номинациях определило международное жюри, в которое входят лауреаты премии Оскар и Эмми, специалисты в области корпоративных и масс-медиа, киноэксперты, деятели искусства и профессионалы маркетинговых коммуникаций.

В апреле 2018 года сотрудникам банка было представлено видео с участием кинорежиссера, продюсера и сценариста Александра Ханта, мотогонщика Сергея Власова, и художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Задачей проекта было декларировать и продвинуть в коллективе главные ценности бренда Альфа-Банка: свободу, драйв и ответственность. Над видеороликом работала команда дирекции по маркетингу Альфа-Банка при участии рекламного агентства McCann Moscow и продакшен-студии Spot Production.

Награжденный видеоролик можно увидеть на Youtube-канале Альфа-Банка: https://youtu.be/Ou8rfNUGOQo

 

Cannes Corporate Media & TV Awards — ежегодный международный фестиваль — конкурс корпоративных и документальных фильмов, организуемый международным агентством Filmservice International. Фестиваль собирает на своей площадке профессионалов в области маркетинговых коммуникаций из компаний, PR и рекламных агентств, государственных структур, режиссеров, представителей видеостудий, мультимедийных компаний и телеканалов, а также студентов со всего мира.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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