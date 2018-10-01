Видеоролик Альфа-Банка получил в Каннах два «Серебряных дельфина»

Корпоративный видеоролик о ценностях бренда Альфа-Банка получил награды «Серебряный дельфин» на престижном конкурсе Cannes Corporate Media & TV Awards в категориях Corporate Image Films и Corporate Videos. Победителей конкурса в пяти номинациях определило международное жюри, в которое входят лауреаты премии Оскар и Эмми, специалисты в области корпоративных и масс-медиа, киноэксперты, деятели искусства и профессионалы маркетинговых коммуникаций.

В апреле 2018 года сотрудникам банка было представлено видео с участием кинорежиссера, продюсера и сценариста Александра Ханта, мотогонщика Сергея Власова, и художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Задачей проекта было декларировать и продвинуть в коллективе главные ценности бренда Альфа-Банка: свободу, драйв и ответственность. Над видеороликом работала команда дирекции по маркетингу Альфа-Банка при участии рекламного агентства McCann Moscow и продакшен-студии Spot Production.

Награжденный видеоролик можно увидеть на Youtube-канале Альфа-Банка: https://youtu.be/Ou8rfNUGOQo

Cannes Corporate Media & TV Awards — ежегодный международный фестиваль — конкурс корпоративных и документальных фильмов, организуемый международным агентством Filmservice International. Фестиваль собирает на своей площадке профессионалов в области маркетинговых коммуникаций из компаний, PR и рекламных агентств, государственных структур, режиссеров, представителей видеостудий, мультимедийных компаний и телеканалов, а также студентов со всего мира.