Альфа-Банк и онлайн-платформа Solar Staff предложили бесплатный legal&fintech сервис для фрилансеров, занятых на глобальном рынке труда

Альфа-Банк и онлайн-платформа Solar Staff запустили уникальный сервис для российских фрилансеров, работающих на глобальном рынке и заинтересованных в легальном правовом статусе.

В рамках эксклюзивного партнерства Альфа-Банк и Solar Staff предложили бесплатное, удобное и юридически корректное решение для получения гонораров от компаний-заказчиков из Европы, Америки и стран СНГ.

Предложение Альфа-Банка решает несколько задач: банк бесплатно помогает пользователям зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, берет на себя ведение бухгалтерии* и полностью избавляет фрилансеров-ИП от расходов, возникающих при взаимодействии с заказчиками, особенно иностранными компаниями.

«Альфа-Банк по модели зарплатного банка перечисляет денежные средства, поступающие в качестве гонораров на счета фрилансеров-ИП. Список получателей платежей и суммы гонораров формирует партнер Solar Staff», — комментирует руководитель по развитию подсегментов Альфа-Банка Анатолий Медведев. — Такая модель позволяет фрилансерам-ИП избежать значительных комиссионных расходов, возникающих при трансграничных расчетах через международные межбанковские системы«.

Онлайн-платформа Solar Staff автоматизирует документооборот и оформление сделок, а также проводит расчеты между компаниями и фрилансерами. К сентябрю 2018 года сервисом пользуются почти 400 компаний-заказчиков (в том числе около полусотни компаний из США, Европы и Азии) и более 87 тысяч фрилансеров, в основном россиян. Solar Staff также организует выплату гонораров фрилансерам. При этом фрилансеры предпочитают получать свое вознаграждение на банковские карты и электронные кошельки. Использование же фрилансерами-ИП таких платежных систем, особенно во внешнеэкономический деятельности, ограничено требованиями российского налогового законодательства. Это влечет для российских фрилансеров-предпринимателей дополнительные расходы на оплату услуг международных межбанковских систем, в частности, SWIFT.

«Комиссии SWIFT и банков-корреспондентов в некоторых случаях сопоставимы с размером гонорара фрилансера, — отмечает основатель сервиса Solar Staff Павел Шинкаренко. — Комиссия SWIFT за одну транзакцию — не менее 55 евро, при этом средний размер гонорара фрилансера составляет 217 евро. Платежное решение, предложенное Альфа-Банком, упрощает для наших фрилансеров деятельность в качестве ИП. Данный сервис будет востребован, поскольку повышает конкурентоспособность российских фрилансеров-ИП на международном рынке, упрощает документооборот как для них, так и для их заказчиков, снижает расходы, связанные с расчетами, и повышает скорость заключения сделок».

*- для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения «Доходы» без сотрудников, эквайринга и кассы

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABHFinancial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Solar Staff — онлайн-платформа на стыке legal-tech и fin-tech, автоматизирующая документооборот и расчёты для компаний, привлекающих фрилансеров.

Компания основана в 2014 году и в настоящее время имеет представительства в четырех странах.

По оценкам компании, более 2% российских фрилансеров уже являются пользователями сервиса. Solar Staff популярен среди компаний из таких сфер, как интернет-реклама, издательское дело, СМИ и медиа, разработка ПО, кинопроизводство, телевидение и др. Сервис стремительно наращивает клиентскую базу: за 2017 год количество пользователей-фрилансеров увеличилось более чем в два раза, количество заказчиков — почти в три раза.