Более 35 млн клиентов Сбербанка пользуются автоплатежами

Число клиентов Сбербанка, пользующихся сервисом «Автоплатеж», превысило 35 млн человек. При этом число активных подписок уже более 50 млн.

Сервис «Автоплатеж», который был запущен в 2011 году, позволяет любому человеку сократить время на отслеживание и оплату новых счетов за коммунальные услуги, услуги связи, интернет и телевидение, оплату штрафов ГИБДД, налогов и кредитов.

Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«В этом году мы отмечаем седьмой «день рождения» «Автоплатежа». Сегодня «Автоплатеж» – не просто удобный сервис для оплаты регулярных счетов, но новая модель поведения – передача рутинных обязанностей банку. Клиенты, которые начинают пользоваться услугой, быстро осознают ее преимущества: можно не вспоминать про оплату счетов, но все будет сделано точно в срок и копейка в копейку».

«Автоплатеж» продолжает набирать популярность среди клиентов «Сбербанка». Ежемесячно число подписок на сервис увеличивается на 2 миллиона. Сервис можно подключить через мобильное приложение или личный кабинет «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка или в отделении банка.