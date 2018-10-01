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Более 35 млн клиентов Сбербанка пользуются автоплатежами

1 октября 2018

Число клиентов Сбербанка, пользующихся сервисом «Автоплатеж», превысило 35 млн человек. При этом число активных подписок уже более 50 млн.

Сервис «Автоплатеж», который был запущен в 2011 году, позволяет любому человеку сократить время на отслеживание и оплату новых счетов за коммунальные услуги, услуги связи, интернет и телевидение, оплату штрафов ГИБДД, налогов и кредитов.

Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«В этом году мы отмечаем седьмой «день рождения» «Автоплатежа». Сегодня «Автоплатеж» – не просто удобный сервис для оплаты регулярных счетов, но новая модель поведения – передача рутинных обязанностей банку. Клиенты, которые начинают пользоваться услугой, быстро осознают ее преимущества: можно не вспоминать про оплату счетов, но все будет сделано точно в срок и копейка в копейку».

«Автоплатеж» продолжает набирать популярность среди клиентов «Сбербанка». Ежемесячно число подписок на сервис увеличивается на 2 миллиона. Сервис можно подключить через мобильное приложение или личный кабинет «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка или в отделении банка.


/ СИА /
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