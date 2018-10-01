Число платежей с использованием «Умных счетов» от Сбербанка в августе превысило миллион

В августе число платежей, которые совершили клиенты «Сбербанка» с применением сервиса «Умные счета», превысило миллион.

Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Сегодня, зная о том, какие счета оплачивает конкретный человек, используя специальные алгоритмы обработки этих данных и формирования персональных предложений, мы можем массово предоставлять качественно новый уровень сервиса. Наш клиент получит актуальный именно для него счет для оплаты в удобное именно для него время. «Умные счета» – хороший пример сервиса, который, благодаря использованию современных информационных технологий, позволит нам с должным уровнем заботы и внимания отнестись к потребностям каждого клиента».

Обладая данными о платежном поведении клиентов и актуальной информацией о новых счетах, банк легко может предугадать, когда клиент захочет сделать тот или иной платеж, и направляет ему смс с деталями счета. Для совершения платежа достаточно отправить полученный в смс код на номер 900.