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МЧС: В «Мебель Сити» были нарушены требования пожарной безопасности

1 октября 2018

На месте пожара в здании мебельного магазина в настоящее время работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

В ходе предварительной проверки было установлено, что срабатывание автоматической пожарной сигнализации произошло в половине второго часа ночи. Следов механического повреждения дверей в здании не выявлено. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие к месту пожара по повышенному номеру сложности, встретил ответственный за пожарную безопасность, который и открыл двери.

Как выяснилось, последняя проверка противопожарного состояния мебельного центра государственными инспекторами по пожарному надзору проводилась в 2015 году.

По результатам внеплановой проверки в «Мебель Сити» выявлено 11 нарушений требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Собственникам здания были вручены предписания об устранении выявленных нарушений.

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«В здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, помещения не были оборудованы противопожарным водоснабжением, не соответствовали требованиям эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков, – рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов. – За выявленные нарушения требований пожарной безопасности собственники здания были привлечены к административной ответственности. Однако в течение срока, данного для устранения нарушений, собственниками была проведена независимая оценка пожарного риска объекта, на основании которой было выдано заключение об отсутствии каких-либо нарушений. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году».

По мнению специалистов, быстрому распространению огня на большую площадь способствовала значительная нагрузка горючего материала в помещениях и сложная конструктивная особенность здания.

Причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки, на основании которой будет принято процессуальное решение.  


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