МЧС: В «Мебель Сити» были нарушены требования пожарной безопасности

На месте пожара в здании мебельного магазина в настоящее время работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

В ходе предварительной проверки было установлено, что срабатывание автоматической пожарной сигнализации произошло в половине второго часа ночи. Следов механического повреждения дверей в здании не выявлено. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие к месту пожара по повышенному номеру сложности, встретил ответственный за пожарную безопасность, который и открыл двери.

Как выяснилось, последняя проверка противопожарного состояния мебельного центра государственными инспекторами по пожарному надзору проводилась в 2015 году.

По результатам внеплановой проверки в «Мебель Сити» выявлено 11 нарушений требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Собственникам здания были вручены предписания об устранении выявленных нарушений.

«В здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, помещения не были оборудованы противопожарным водоснабжением, не соответствовали требованиям эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков, – рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов. – За выявленные нарушения требований пожарной безопасности собственники здания были привлечены к административной ответственности. Однако в течение срока, данного для устранения нарушений, собственниками была проведена независимая оценка пожарного риска объекта, на основании которой было выдано заключение об отсутствии каких-либо нарушений. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году».

По мнению специалистов, быстрому распространению огня на большую площадь способствовала значительная нагрузка горючего материала в помещениях и сложная конструктивная особенность здания.

Причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки, на основании которой будет принято процессуальное решение.