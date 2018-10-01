Иркутская область и Китай планируют расширять межрегиональное сотрудничество

Вопросы сотрудничества между Иркутской областью и Китаем обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители делегации Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Открывая встречу, глава региона отметил, что этот год и будущий являются годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Иркутская область готова расширять двустороннее взаимодействие, в том числе в сельском хозяйстве, разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве промышленных предприятий, туризме, создании индустриальных парков. Взаимодействие в этих сферах имеет широкие реальные перспективы.

– Наши двусторонние отношения характеризуются высокой динамикой развития, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. С 2001 года Китайская Народная Республика является лидером среди внешнеторговых партнеров Приангарья, – подчеркнул губернатор. – На 37% увеличился торговый оборот между регионом и Китаем в 2017 году в сравнении с 2016 годом и составил 3,9 млрд долларов США. Темпы роста сохраняются и в текущем году. В 2016 году в Пекине в было открыто представительство региона, оно располагается в Торговом представительстве Российской Федерации.

– В составе нашей делегации девять членов Всекитайского собрания народных представителей из разных провинций и городов. Цель наших визитов – расширение двусторонних контактов и укрепление результатов совместного сотрудничества. Мы рады посетить Иркутскую область, у которой давние прочные связи с регионами Китая, – пояснил депутата ВСНП, генеральный секретарь комитета комсомола провинции Анхуэя господин Кон Тао.

В ходе встречи речь шла о расширении межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. Обе стороны отметили, что в данной сфере есть над чем работать. Как рассказал Сергей Левченко, на Саммите Шанхайской Организации Сотрудничества, который состоялся в июне этого года, и в рамках Восточного экономического форума подтверждено намерение по укреплению контактов региона с китайской провинцией Шаньдун. Итогом должно стать соглашение о сотрудничестве. Также регион работает над развитием дружественных связей с Маньчжурией.

Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в сфере бизнеса, туризма и более системного обмена детскими делегациями.