Чистая прибыль группы ВТБ выросла на 85% до 127,1 млрд рублей

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за август и восемь месяцев, закончившихся 31 августа 2018 года.

Отчёт о прибылях и убытках

Чистая прибыль группы ВТБ составила 127,1 млрд рублей за 8 месяцев 2018 (рост 85,0 % год к году) и 11,9 млрд рублей в августе 2018 года (рост в 12 раз год к году) против чистой прибыли 68,7 млрд рублей за 8 месяцев 2017 года и 1,0 млрд рублей в августе 2017 года. Чистые операционные доходы до создания резервов за 8 месяцев и в августе 2018 года выросли на 15,7% и 24,3% до 423,8 млрд рублей и 52,6 млрд рублей соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Чистые процентные доходы составили 320,7 млрд рублей за 8 месяцев 2018 года и 41,5 млрд рублей в августе 2018 года, увеличившись на 4,4% и 3,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,1% за 8 месяцев 2018 года и 4,0% в августе 2018 года, оставшись без изменений по сравнению с 8 месяцами 2017 года и снизившись на 20 б.п. по сравнению с августом 2017 года;

Чистые комиссионные доходы составили 62,4 млрд рублей за 8 месяцев 2018 года и 8,1 млрд рублей в августе 2018 года, увеличившись на 4,0% по сравнению с 8 месяцами 2017 года и снизившись на 11,0% по сравнению с августом 2017 года;

Совокупные расходы Группы на создание резерва под кредитные убытки и прочие резервы составили 98,0 млрд рублей за 8 месяцев 2018 года и 17,2 млрд рублей в августе 2018 года, снизившись на 11,4% и на 7,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 1,5% за 8 месяцев 2018 года и 1,7% в августе 2018 года против 1,7% за 8 месяцев 2017 года и 2,1% в августе 2017 года;

Расходы на персонал и административные расходы составили 165,5 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2018 года и 19,4 млрд рублей в августе 2018 года, увеличившись на 0,7% и снизившись на 13,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 39,0% за 8 месяцев 2018 года и 36,9% в августе 2018 года против 44,9% за 8 месяцев 2017 года и 52,8% в августе 2017 года.

Отчет о финансовом положении