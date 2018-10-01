Чистая прибыль группы ВТБ выросла на 85% до 127,1 млрд рублей

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за август и восемь месяцев, закончившихся 31 августа 2018 года.
Отчёт о прибылях и убытках
- Чистая прибыль группы ВТБ составила 127,1 млрд рублей за 8 месяцев 2018 (рост 85,0 % год к году) и 11,9 млрд рублей в августе 2018 года (рост в 12 раз год к году) против чистой прибыли 68,7 млрд рублей за 8 месяцев 2017 года и 1,0 млрд рублей в августе 2017 года. Чистые операционные доходы до создания резервов за 8 месяцев и в августе 2018 года выросли на 15,7% и 24,3% до 423,8 млрд рублей и 52,6 млрд рублей соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;
- Чистые процентные доходы составили 320,7 млрд рублей за 8 месяцев 2018 года и 41,5 млрд рублей в августе 2018 года, увеличившись на 4,4% и 3,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,1% за 8 месяцев 2018 года и 4,0% в августе 2018 года, оставшись без изменений по сравнению с 8 месяцами 2017 года и снизившись на 20 б.п. по сравнению с августом 2017 года;
- Чистые комиссионные доходы составили 62,4 млрд рублей за 8 месяцев 2018 года и 8,1 млрд рублей в августе 2018 года, увеличившись на 4,0% по сравнению с 8 месяцами 2017 года и снизившись на 11,0% по сравнению с августом 2017 года;
- Совокупные расходы Группы на создание резерва под кредитные убытки и прочие резервы составили 98,0 млрд рублей за 8 месяцев 2018 года и 17,2 млрд рублей в августе 2018 года, снизившись на 11,4% и на 7,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 1,5% за 8 месяцев 2018 года и 1,7% в августе 2018 года против 1,7% за 8 месяцев 2017 года и 2,1% в августе 2017 года;
- Расходы на персонал и административные расходы составили 165,5 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2018 года и 19,4 млрд рублей в августе 2018 года, увеличившись на 0,7% и снизившись на 13,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 39,0% за 8 месяцев 2018 года и 36,9% в августе 2018 года против 44,9% за 8 месяцев 2017 года и 52,8% в августе 2017 года.
Отчет о финансовом положении
- По состоянию на 31 августа 2018 года совокупные активы группы ВТБ составили 14 052,0 млрд рублей, увеличившись на 4,5% в августе и на 8,5% с начала 2018 года (13 448,6 млрд рублей по состоянию на 31 июля 2018 года; 13 683,3 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2018 года; 12 947,4 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 4,1% в августе и на 8,9% с начала года до 10 716,2 млрд рублей по состоянию на 31 августа 2018 года (10 298,8 млрд рублей по состоянию на 31 июля 2018 года; 10 206,2 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2018 года; 9 841,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 4,6% в августе и на 7,4% с начала 2018 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 2,7% в августе и на 13,3% с начала 2018 года;
- По состоянию на 31 августа 2018 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 7,0%, снизившись на 20 б.п. за месяц и увеличившись на 10 б.п. с начала 2018 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил по состоянию на 31 августа 2018 года 110,1% (107,0% по состоянию на 31 июля 2018 года; 102,3% по состоянию на 30 июня 2018 года, 107,9% по состоянию на 1 января 2018 года);
- Средства клиентов увеличились на 3,9% в августе и на 9,0% за 8 месяцев 2018 года до 9 968,7 млрд рублей по состоянию на 31 августа 2018 года. Средства юридических лиц выросли на 4,5% в августе и на 3,9% с начала 2018 года, средства физических лиц увеличились на 3,1% в августе и на 16,8% с начала 2018 года;
- Соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 99,2% по состоянию на 31 августа 2018 года (99,1% по состоянию на 31 июля 2018 года; 95,7% по состоянию на 30 июня 2018 года; 99,6% по состоянию на 1 января 2018 года);
- По состоянию на 31 августа 2018 года достаточность капитала первого уровня составила 12,1% (12,5% по состоянию на 31 июля 2018 года; 12,2% по состоянию на 30 июня 2018 года, 12,6% на 1 января 2018 года), общая достаточность капитала — 13,9% (14,2% по состоянию на 31 июля 2018 года; 13,9% по состоянию на 30 июня 2018 года, 14,4% по состоянию на 1 января 2018 года).