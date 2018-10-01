Примсоцбанк повысил ставки по рублёвым вкладам

Примсоцбанк объявляет о повышение ставок по рублёвым вкладам с 1 октября 2018 года. Максимальная ставка увеличится на 0.2 п.п. до 7% годовых для вклада «Особый».

Для открытия вклада «Особый» потребует первоначальный взнос в 50 тыс. рублей. Срок открытия – 367 дней. Пополнение доступно в течение 270 дней с момента открытия вклада. Минимальная сумма платежа – 50 тысяч рублей. Внести средства можно как наличным, так и безналичным способами. Также банк обещает сохранение ощутимой доходности даже при досрочном расторжении договора — с 91 дня действия вклада проценты выплачиваются по ставке 4%.

— Мы всегда стремимся предоставить клиенту не только высокую ставку, но и комфортные условия для пополнения или досрочного снятия средств, — рассказал Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Вклад в Примсоцбанке даёт не только серьёзный доход, в несколько раз перекрывающий инфляцию, но и обеспечивает сохранность накоплений.

Кроме того, изменения коснулись вклада «Пенсионный депозит», ставка по которому увеличится с 6,7% до 6,8% годовых, а ЭПС с учётом капитализации составит 7%. Вклад открывается на 367 дней при первоначальном взносе в 10 тыс. рублей. Пополнение доступно в течение всего срока вклада без ограничений.

О безопасности средств вкладчиков Примсоцбанка свидетельствуют высокий рейтинг кредитоспособности RuBBB+, подтверждённый рейтинговым агентством Эксперт РА 22 мая 2018 года, а также долгосрочный РДЭ на уровне «BB–», установленный Fitch Ratings 7 сентября 2018 года и серьёзная рентабельность бизнеса. По данным Коммерсантъ на 1 квартал текущего года, Примсоцбанк занимает 16 и 14 позиции в рейтингах самых эффективных и прибыльных банков России. Также в пресс-службе банка отмечают, что Примсоцбанк занимает 42 место в рейтинге самых надёжных банков по версии Forbes от 22 марта 2018 года и является участником системы страхования вкладов.

Ознакомиться с текущими условиями по вкладам можно в любом из офисов, а также на сайте банка, и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02. Указанные в тексте ставки будут опубликованы на сайте с 1 октября 2018 года.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 91 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.