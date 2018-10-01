Примсоцбанк вошёл в ТОП-20 российских банков по рентабельности и эффективности

Примсоцбанк занял 16 и 14 места в рейтингах самых эффективных и рентабельных банков России в 1-м полугодии 2018 г., составленных газетой Коммерсантъ. Соотношение прибыли к активам составило 1,27%, а показатель рентабельности капитала — 9,9%. По сравнению с аналогичными рейтингами прошлого года, Банк поднялся в рейтингах на 2 и 5 позиций соответственно.

— Показатели рентабельности активов и собственного капитала свидетельствуют о высокой эффективности деятельности банка. Примсоцбанк стабильно показывает результаты лучше, чем в целом по банковскому сектору, что отражается на росте/усилении рыночных позиций банка, — комментирует рейтинг Владимир Потапов, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно улучшаем свои продукты, минимизируем возможные риски, совершенствуем уровень сервиса и внутренние бизнес-процессы, что позволяет нам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и обеспечивать устойчивое развитие банка.

Примсоцбанк регулярно занимает высокие позиции среди топ-100 крупнейших российских банков. По рейтингу надежности Forbes от 22 марта 2018г. банк находится на 42 позиции среди самых надёжных российских банков . 22 мая 2018 года по данным российского рейтингового агентства Эксперт РА банку был подтвержден высокий рейтинг кредитоспособности «RuBBB+». 7 сентября Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте до уровня «BB-» со стабильным прогнозом.