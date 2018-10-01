Примсоцбанк рассказал о существующих программах господдержки бизнеса

Семинар Присоцбанка «Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» прошёл 28 сентября 2018 года во Владивостоке. Гостями мероприятия стали 140 человек из 107 компаний.

Старт семинару дал Сергей Викторович Маринин, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк, который отметил важность совместной работы бизнеса, государства и банковских структур в создании максимально эффективных финансовых продуктов. Особым вниманием он удостоил программы льготного кредитования Минэкономразвития России.

— Самым интересным из таких продуктов является кредит для малого и среднего бизнеса по программе Минэкономразвития со ставкой 6,5% годовых. Ставка значительно ниже не только рынка, но и ключевой ставки Банка России, — рассказал Сергей Викторович, — Из более чем 500 кредитных организаций РФ в программе участвует лишь 15 банков, а Дальневосточный федеральный округ представляет только Примсоцбанк. Для нас это большая честь и признание значимости на федеральном уровне.

Специальным гостем семинара выступил Дмитрий Валерьевич Ямщиков, директор Инвестиционного агентства Приморского края. Он рассказал о реализации инвестиционных программ и приоритетных направлениях развития отраслевой инфраструктуры.

— Многие инвестиционные проекты требуют от Агентства комплексного подхода: найти финансирование, сопроводить проект, помочь получить землю и т.д. — рассказал Дмитрий Валерьевич в ходе выступления — Финансирование можно получить многими способами, в том числе и в банке, по программам, о которых мы говорим сегодня или любым другим. Мы также готовы помочь с земельным вопросом, выходом на новые рынки, в том числе и зарубежные и многим другим.

Алексей Владимирович Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Примсоцбанка, провёл основную часть семинара и рассказал о существующих программах поддержки МСБ и их реализации силами Банка. Были затронуты условия льготных программ кредитования Корпорации МСП, Банка СМП, а также Минэкономразвития России, существующие требования к заёмщикам для участия в них, а также основные ошибки бизнеса, затрудняющие получение кредитов, и способы их решения.

Также участие в мероприятии приняла Елена Юрьевна Панькова, руководитель отдела поддержки малого и среднего бизнеса Гарантийного фонда Приморского края, с докладом «Поручительство фонда как обеспечение кредита».

— Это достаточно полезно, когда в одном месте собираются представители банка, инвестиционного агентства, гарантийного фонда и других поддерживающих структур, — оценивает мероприятие Елена Юрьевна, — Всего за одно посещение можно получить консультации сразу от всех организаций, участвующих в кредитовании бизнеса. Это очень удобно и оперативно.

По завершению выступлений, гости семинара активно задавали вопросы спикерам. Больше всего представителей бизнеса интересовали нюансы кредитования под ставку 6,5: гибкая система обеспечения кредита, отсутствие необходимости представлять дополнительные документы, а также возможность продления срока кредита с изменением ставки по окончании льготного периода.

— Последнее время государство реализует много проектов в области поддержки бизнеса. Мы о них мало знаем, поэтому стараемся посещать такие мероприятия, получать информацию и вникать в действующие процессы, — поделился впечатлениями Дмитрий, директор компании Чемпион-Логистик, — Семинар оказался очень полезным. Узнал о программе, о которой раньше даже не слышал. Спасибо Банку, за то, что доносит до клиентов такую, действительно полезную информацию.

Семинар во Владивостоке является частью широкой серии мероприятий по всем регионам присутствия Банка. В октябре банк расскажет последних изменениях в 115-ФЗ и современных требованиях банков в области ПОД/ФТ. Специальным гостем по этой теме во Владивостоке станет Грохотова Елена Вячеславовна, начальник ИНФС по Ленинскому району г. Владивостока. В ноябре тематикой семинаров станут финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности, а именно профилактика нарушений валютного законодательства.