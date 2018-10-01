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«Связь-Банк» сообщил о введении новых тарифов для юрлиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой

1 октября 2018

С 15 октября 2018 года вводится в действие новая редакция Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

 


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