«Связь-Банк» сообщил о введении новых тарифов для юрлиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой

С 15 октября 2018 года вводится в действие новая редакция Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.
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«Связь-Банк» сообщил о введении новых тарифов для юрлиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой1 октября 2018
С 15 октября 2018 года вводится в действие новая редакция Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.
/ СИА /
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