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Топ-10 самых дорогих вакансий сентября в Иркутске

1 октября 2018

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений за сентябрь. Оказалось, что самое дорогое предложение в этом месяце работодатели предлагали заведующему медпунктом с зарплатой от 120 000 рублей.

«Среднее вознаграждение, которое предлагали работодатели в нашем городе в начале осени, составило 32 500 рублей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. -  Конечно, если посмотреть на вакансии, где вознаграждение больше 100 000 рублей, то больше всего таких предложений для топ-менеджеров и в сфере ИТ. Что, конечно же, не удивительно.

Что касается отраслей компаний, которые искали себе «дорогих» специалистов, то больше всего в них нуждаются: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Добывающая отрасль» и «Услуги для бизнеса». Значительная часть предложений стоимостью более 100 000 рублей – от компаний данных отраслей.

Что касается рынка труда этой осенью, то не может не радовать заметный рост вакансий: в сентябре в Иркутске он составил +40% по отношению к данным прошлого года».

 

Должность Размер предлагаемой ЗП Ссылки
Заведующий медпунктом (врач) От 120 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27810117    
Старший менеджер по работе с VIP-клиентами\Старший финансовый советник От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27464492     
Шеф-повар сети ресторанов (управленец) От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27691301    
Руководитель филиала От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27773678    
Директор по персоналу До 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27713397    
Региональный менеджер От 90 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27752367   
Технико-коммерческий представитель От 80 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27435961   
Заместитель главного механика/заместитель начальника отдела главного механика От 75 000 до 95 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27910026   
Врач анестезиолог-реаниматолог От 70 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27328292    
Программист 1С От 60 000 до 110 000руб. https://hh.ru/vacancy/27823547    

 


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