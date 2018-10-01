Топ-10 самых дорогих вакансий сентября в Иркутске

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений за сентябрь. Оказалось, что самое дорогое предложение в этом месяце работодатели предлагали заведующему медпунктом с зарплатой от 120 000 рублей.
«Среднее вознаграждение, которое предлагали работодатели в нашем городе в начале осени, составило 32 500 рублей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Конечно, если посмотреть на вакансии, где вознаграждение больше 100 000 рублей, то больше всего таких предложений для топ-менеджеров и в сфере ИТ. Что, конечно же, не удивительно.
Что касается отраслей компаний, которые искали себе «дорогих» специалистов, то больше всего в них нуждаются: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Добывающая отрасль» и «Услуги для бизнеса». Значительная часть предложений стоимостью более 100 000 рублей – от компаний данных отраслей.
Что касается рынка труда этой осенью, то не может не радовать заметный рост вакансий: в сентябре в Иркутске он составил +40% по отношению к данным прошлого года».
|Должность
|Размер предлагаемой ЗП
|Ссылки
|Заведующий медпунктом (врач)
|От 120 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27810117
|Старший менеджер по работе с VIP-клиентами\Старший финансовый советник
|От 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27464492
|Шеф-повар сети ресторанов (управленец)
|От 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27691301
|Руководитель филиала
|От 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27773678
|Директор по персоналу
|До 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27713397
|Региональный менеджер
|От 90 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27752367
|Технико-коммерческий представитель
|От 80 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27435961
|Заместитель главного механика/заместитель начальника отдела главного механика
|От 75 000 до 95 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27910026
|Врач анестезиолог-реаниматолог
|От 70 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/27328292
|Программист 1С
|От 60 000 до 110 000руб.
|https://hh.ru/vacancy/27823547