Более 45 тыс. жителей Приангарья ежегодно выходят на пенсию по возрасту

В Иркутской области на пенсию по возрасту ежегодно выходят 45–47 тысяч человек. И даже с учетом предложений по изменению возраста выхода на пенсию, которые содержатся в рассматриваемом Госдумой законопроекте, для Приангарья ситуация существенно не поменяется, говорят в пресс-службе регионального отделения Пенсионного Фонда России.

По количеству назначаемых досрочных пенсий Иркутская область находится на 14 месте в стране, опережая такие регионы как Тюменская область, Хабаровский край, республика Саха Якутия. Из общего числа пенсий по возрасту, которые ежегодно назначаются в регионе, более половины (51%) составляют досрочные. На них претендуют жители девяти северных территорий и сотрудники вредных производств. Рассматриваемый законопроект сохраняет возможность досрочного выхода на пенсию практически для всех существующих «льготных» категорий.

Средний размер страховой пенсии по старости в Иркутской области составляет 14 859,86 рублей; средний размер социальной пенсии — 9 741, 56 рублей.