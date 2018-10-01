Более 63,5 тысячи рублей задолжало своим работникам ангарское предприятие

В Ангарске предприятие «Востокпромпечь» задолжало своим работникам свыше 63,5 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по обращению бывшего работника ЗАО «Востокпромпечь» проведена проверка.

По результатам проверки установлено, что в нарушение статьи 22, части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ ЗАО «Востокпромпечь» допустило перед работником частичную задолженность по заработной плате за период февраль-апрель 2018 года в общем размере 63 тысячи 566 рублей.

По результатам рассмотрения постановления прокурора города директор ЗАО инспектором Государственной инспекции труда в Иркутской области привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.

Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме в период проведения проверки.