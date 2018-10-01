Аналитики Промсвязьбанка поделились с клиентами прогнозами о состоянии экономики

Промсвязьбанк открывает сезон аналитических бизнес-завтраков с предпринимателями в регионах России. Первая встреча, на которой собрались аналитики Промсвязьбанка и его клиенты-бизнесмены, состоялась на этой неделе в Кирове. Мероприятие посетило более 50 кировских предпринимателей.

«Экономика РФ в непростом мире» — стала основной темой мероприятия, главным спикером выступил начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Николай Кащеев. Он рассказал о текущей ситуации на валютном и нефтяном рынке, событиях, оказывающих наибольшее влияние на российскую экономику, поделился с аудиторией своими прогнозами и презентовал ежеквартальное исследование бизнес-самочувствия малого и среднего бизнеса «Индекс Опоры RSBI».

В ходе диалога были затронуты актуальные вопросы. Так, клиенты обсуждали с экспертом насущные вопросы, например, в чем сейчас хранить свои сбережения и стоит ли переводить валютные накопления в рубли.

Также на мероприятии выступила региональный директор кировского офиса Промсвязьбанка Мария Гагара. «В этом году Промсвязьбанк полностью трансформировался, при этом сохранив свою универсальность. Поэтому мы, как и прежде, продолжим проводить образовательные мероприятия для клиентов, которые позволят им ориентироваться в общеэкономической ситуации и подстраивать под нее свои бизнес-процессы», — заявила она.

Следующие мероприятия состоятся в начале октября в Самаре и Екатеринбурге.