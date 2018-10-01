Вертолет упал в реку на севере Иркутской области

Вертолёт Robinson потерпел крушение в Бодайбинском районе Иркутской области и упал в реку Витим. На борту вертолета находился один пилот,сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На месте падения вертолета «Робинсон» в Иркутской области организованы поисково-спасательные работы.

Информация о невыходе на связь воздушного судна в назначенное время поступила 1 октября в 12.25 (ирк).

Предположительно, вертолет задел линию электропередач и совершил падение в воду реки Витим в районе микрорайона Бисяга в 5-ти километрах от города Бодайбо. Туда были направлены подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники отдела полиции. В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды плавает документация. На линии электропередач поврежден провод.

На месте находятся 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 14 человек и 4 единицы техники. Проведение поисково-спасательных работ осложнено сильным течением реки Витим. В готовности к вылету - 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области. Вертолетом Ми-8 МЧС России они будут доставлены к месту проведения работ.