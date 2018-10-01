Демонтаж ларьков обсудят в Иркутске 4 октября

О проведении круглого стола на тему демонтажа объектов малой торговли на территории Иркутска сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Приангарья. Приглашаются предприниматели, представители общественности и СМИ. Встреча пройдёт 4 октября 2018 года в 11 часов. Место проведения: город Иркутск, бульвар Гагарина, 74, 4 этаж.

Мероприятие инициировано владельцами объектов нестационарных торговых объектов, в которых реализуются пресса, фрукты и овощи, продукты питания и безалкогольные напитки из-за внезапного исчезновения указанных объектов вне административных процедур с мест размещения.

«Владельцы защитили свои права в суде в части ведения торговли на территории города Иркутска. Однако, имеет место быть незаконный демонтаж, и как следствие, прекращение предпринимательской деятельности. – отмечает врип уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович. – Крупные города отказываются от ларьков, считая их пережитком прошлого. Иркутск – не исключение. Причины указываются разные: портят внешний вид улиц, создают ощущение рынка там, где его быть не должно и прочее. Отмечу, что в цивилизованных странах малые формы торговли имеются и процветают, украшают город, создают удобства в потреблении необходимого на улицах городов. Тем самым, и процветает малый бизнес в этих местах. Фактически это современные и актуальные продукты городской среды.

Поэтому, с нашей стороны, администрации города Иркутска планируем предложить возможность рассмотрения изменения внешнего вида таких объектов путем регламентации в муниципальных правовых актах. В целях сохранения малого предпринимательства в городе.»