Администрация Братска недобрала около 70 млн рублей штрафов в рамках программы расселения аварийного жилья

Прокуратурой Иркутской области в адрес службы государственного финансового контроля направлена информация о результатах проверки на соответствие бюджетному законодательству муниципальных правовых актов администрации Братска, регламентирующих порядок предоставления юрлицам субсидий в связи с выполнением работ по жилищному строительству для переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по результатам рассмотрения документов выявлены нарушения.

Фото: ptzgovorit.ru

Надзорным органом (прокуратурой города Братска) внесено представление мэру города с требованием об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь.

Напомним, в июле губернатором во исполнение поручения полпреда Президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло была инициирована внеплановая проверка в муниципальном образовании города Братска. Служба проверяла соблюдение законодательства при использовании 158,6 млн рублей средств областного бюджета, предоставленных Братску в 2017 году для софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Проверкой выявлено, что строительными организациями, получившими субсидии, при исполнении обязательств по муниципальным контрактам на строительство жилья для переселения граждан были нарушены сроки завершения строительства. Однако администрация города Братска, направляя им бюджетные средства, не предъявила требований по уплате пени и штрафов, сумма которых составила около 70 млн рублей. Указанные средства, в соответствии с бюджетным законодательством, являются доходами местного бюджета и могли пополнить казну города. Служба предложила администрации Братска принять незамедлительные меры по устранению нарушений.

Как сообщил в сентябре в своем письме в Службу финансового контроля мэр Братска Сергей Серебренников, застройщикам, осуществившим строительство 33 жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, начислена неустойка. Эту информацию глава города просит принять во внимание при решении вопроса о применении бюджетных мер принуждения к муниципалитету.

Служба финконтроля продолжит мониторинг реализации мероприятий по взысканию сумм неустойки.

