Приангарье заняло третье место во Всероссийском конкурсе «Климат и ответственность-2017»

Иркутская область заняла третье место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения парниковых газов» Всероссийского конкурса «Климат и ответственность-2017». Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на Андрея Крючкова, министра природных ресурсов и экологии региона. Первое и второе места в этой номинации конкурсная комиссия, заключительное заседание которой прошло в Министерстве экономического развития РФ, присудила Ханты-Мансийскому автономному округу и Москве.

Фото: irmeteo.ru

В качестве критериев оценки использовались следующие показатели:

снижение суммарных выбросов парниковых газов с учетом ключевых социально-экономических индикаторов развития субъекта РФ;

управление выбросами парниковых газов;

эффективность системы мониторинга и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Конкурс проводился по инициативе Ассоциации «ЭТАЛОН» в рамках Климатической доктрины Российской Федерации.

Задача конкурса – привлечение внимания общественности к проблемам выбросов парниковых газов, вовлечение организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в работу по снижению выбросов парниковых газов, а также выявление лучших практик и «проблемных мест» в действующей системе государственного регулирования выбросов парниковых газов Российской Федерации.

В конкурсе участвовали 13 субъектов и 55 организаций в номинациях:

«Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов»;

«Лучшее муниципальное образование Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов»;

«Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих более 150 тыс. т. СО2-экв./год»;

«Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих менее 150 тыс. т. СО2-экв./год»;

«Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций непроизводственной сферы и малого предпринимательства (до 100 сотрудников)».

В номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих более 150 тыс. т. СО2-экв./год» четвертое место заняло ПАО «Иркутскэнерго».