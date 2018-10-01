Банк «Открытие» поднял ставку по счету «Моя копилка»

Банк «Открытие» увеличил процентную ставку по счету «Моя копилка». Теперь разместить средства на счете можно под 5% годовых. При этом условия договора по счету предусматривают возможность регулярно пополнять счет или снимать с него деньги без каких-либо ограничений по сумме или сроку.

«Мою копилку» легко открыть в интернет- и мобильном банке или в любом отделении банка «Открытие». С более подробной информацией по условиям счета можно ознакомиться здесь.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.