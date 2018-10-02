Спрос россиян на покупку курортной зарубежной недвижимости вырос в 1,5 раза

По итогам лета 2018 года число заявок на покупку зарубежной недвижимости увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают специалисты международной консалтинговой компании Knight Frank.

Более половины заявок пришлось на приобретение курортной недвижимости – вилл, апартаментов как для собственного проживания, так и для вложения средств. Пятерка стран-лидеров – Франция, Италия, Кипр, Испания, Греция. В летний сезон российские покупатели активно приобретали гостиничную недвижимость.

Структура спроса на зарубежную недвижимость по сравнению с 2017 годом претерпела изменения. В 2017 году 65% запросов приходилось на коммерческую недвижимость, спрос на элитную недвижимость временно упал, клиенты искали возможность перепродать ее. В 2018 году активность покупателей по сравнению с 2017 годом была значительно выше. Число заявок на покупку недвижимости на Кипре и Мальте выросло на 40%, во Франции, Италии и Испании – на 15-20%.

Пиковая точка активности покупателей пришлась на август 2018 года – в этот месяц компания Knight Frank заключила рекордное количество сделок: в два раза больше на Кипре и Мальте и на 20% больше во Франции и Италии по сравнению с данными на август 2017 года.

По словам директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марины Шалаевой, спрос на курортную недвижимость остается стабильно высоким, так как инвестиции в еврозону, покупка недвижимости для проживания членов семьи по-прежнему актуальны, несмотря на рост курса доллара и политическую нестабильность. Кроме того, клиенты рассматривают покупку земельных участков, проекты девелопмента и редевелопмента для инвестиций.

Бюджет покупки по сравнению с прошлым годом не изменился, а по сравнению с докризисным периодом – снизился в несколько раз. Тогда клиенты приобретали виллы стоимостью 10-20 млн евро, в 2018 году, в основном, рассматриваются консервативные варианты – виллы расположенные в 300 м от побережья и стоимостью 2-4 млн евро.

Лидером по числу сделок по приобретению недвижимости стал Кипр. Россияне проявляют большой интерес к его паспортной программе, она в большой степени подогревает спрос. Клиенты преимущественно интересовались виллами за 4-6 млн евро для семьи и для переезда на постоянное место жительства.

Во Франции спросом пользовалась недвижимость на Лазурном берегу, покупатели интересовались виллами стоимостью от 2 млн евро и выше. В Италии предпочтение отдавалось Тоскане, Сардинии, некоторое число заявок пришлось на недвижимость в Милане. Покупатели приобретали коммерческую недвижимость стоимостью от 2 млн евро и выше, недвижимость в сегменте стрит-ритейл стоимостью от 1 млн евро с доходностью от 5% годовых.