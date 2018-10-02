Минфин определил параметры второго этапа либерализации тарифов по ОСАГО

Предполагается, что страховщики смогут сделать тариф более справедливым для автовладельцев при помощи расширения тарифного коридора: с 1 сентября 2019 г. до 30%, а с 1 сентября 2020 г. – до 40% вверх и вниз от базового тарифа. При этом с 1 сентября будет отменен коэффициент мощности двигателя, а с 1 сентября 2020 г. – территориальный коэффициент.

Как следует из пояснительной записки к проекту «максимальные отклонения в 30% и 40% являются оценкой влияния отмены каждого из указанных коэффициентов страховых тарифов и призваны не допустить компенсации недооценки страхового риска у одной категории страхователей за счет страховых премий, уплаченных другой категорией страхователей».

Поправки предполагают, что страховщики смогут использовать коэффициент «нарушения ПДД» и «коэффициент страховщика». Первый будет применяться по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения - тем, кто пересек две сплошные, превысил скорость более, чем на 60 км/ч, проехал на красный сигнал светофора, сел за руль пьяным и т.п. Второй будет давать страховщику возможность установить индивидуальную скидку для конкретного водителя.

Вместе с тем с 1 сентября 2019 г. из расчета стоимости ОСАГО должен исчезнуть коэффициент мощности. Сегодня он составляет от 0,6 (для транспорта с двигателем до 50 лошадиных сил) до 1,6 (свыше 150 л. с). Основная функция этого коэффициента - социальная: он был принят для того, чтобы снизить стоимость на ОСАГО для малообеспеченных автовладельцев. По мнению авторов законопроекта, сама по себе мощность автомобиля не влияет на риск попадания в ДТП. Основным источником аварий является именно водитель и то, в какой мере он аккуратен на дороге, соблюдает правила дорожного движения и проявляет уважение к другим участникам движения. С переходом на справедливый персонализированный тариф отказ от этого коэффициента станет возможным. Через 2 года, с 1 января 2020 г. должен быть отменен и территориальный коэффициент. Сейчас для разных территорий он составляет от 0,6 до 2.

«Пока страховая компания не может предложить индивидуальный тариф автовладельцу, в тех регионах, где больше аварийность или процветает мошенничество, а значит, и выше риск наступления страхового случая, все страхователи так и будут платить усредненную повышенную цену. И те, кто водит аккуратно, и те, кто постоянно попадает в аварии. А когда тариф станет индивидуальным, коэффициенты естественным образом отпадут», - говорит юрист, автоэксперт Сергей Смирнов.

Банк России подчеркивает, что важно отменять коэффициенты постепенно, поскольку резкий отказ, например, от территориального коэффициента негативно скажется на ряде регионов с низким показателем и на жителях небольших городов. Рассматривать их отмену можно только в привязке к полной индивидуализации тарифа, говорят в Российском союзе автостраховщиков.

Отмене коэффициентов будет предшествовать тарифная реформа, которая, как ожидается, состоится уже этой осенью. Центральный Банк предлагает расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, изменение в системе расчета КБМ и увеличение количества сегментов по возрасту и стажу водителей с ныне действующих 4 до 50. «Мы активно поддерживаем реформу ОСАГО и шаги ЦБ и Минфина в этом направлении, - утверждает президент РСА Игорь Юргенс. - В текущей ситуации система расчета стоимости полиса не учитывает индивидуальных рисков каждого водителя. Происходит дотирование одних сегментов другими и это исключает возможность установления справедливой цены».