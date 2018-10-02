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Альфа-Банк и GeekBrains предоставили возможность льготного кредита на образования по всем программам университета GeekUniversity

2 октября 2018

Альфа-Банк и GeekUniversity, онлайн-университет образовательного портала GeekBrains и Mail.Ru Group, разработали льготную программу кредитования «Год без забот», позволяющую клиентам начать обучение в сфере IT на специальных условиях.

Пользователь получает возможность целый год бесплатно изучать любое из восьми направлений: веб, Android-разработку, iOS-разработку, информационную безопасность, искусственный интеллект, создание игр, языки Java и Python. Оплата производится после окончания факультета — без первого взноса. На время обучения GeekBrains выплачивает проценты и платежи по кредиту за клиента, что позволяет студенту GeekUniversity освоить новую специальность, не отвлекаясь на финансовую часть.

Программа кредитования дает всем желающим шанс максимально быстро получить необходимые знания в наиболее востребованных в настоящее время IT-профессиях, трудоустроиться в компанию мечты, чтобы в будущем без особенных потерь для бюджета вносить ежемесячные вклады за уже полученные опыт и квалификацию.

«Сейчас ИТ индустрия особенно сильно влияет на развитие бизнеса в том числе и банковского. Мы стремимся уделять внимание перспективным направлениям рынка и для нас вклад в развитие молодых специалистов ИТ особенно важен. Для этого совместно с компанией Geekbrains был разработан принципиально новый подход к кредитованию, что на наш взгляд позволит привлечь в отрасль новых людей и подарить миру новые таланты», — комментирует Алексей Степанов, центра развития технологий альтернативных каналов продаж розничного бизнеса Альфа-Банка.

«Мы рады, что вместе с Альфа-банком нам удалось создать программу, которая сделает хорошееIT-образование еще доступнее и позволит не откладывать на потом образование и перспективную карьеру.Наши студенты смогут сосредоточиться на учебе, а о финансовых вопросах на этот период позаботимсямы», — говорит Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains.

Для того, чтобы воспользоваться услугой льготного кредита на образования от GeekUniversity, необходимо соответствовать нескольким требованиям банка-партнера, а именно: возраст от 19 (для женщин) и 20 (для мужчин) лет, наличие постоянной регистрации, постоянного места работы (минимальный стаж — три месяца), заявленный ежемесячный доход должен быть не менее 10 000 рублей.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.


/ СИА /
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