Альфа-Банк и GeekBrains предоставили возможность льготного кредита на образования по всем программам университета GeekUniversity

Альфа-Банк и GeekUniversity, онлайн-университет образовательного портала GeekBrains и Mail.Ru Group, разработали льготную программу кредитования «Год без забот», позволяющую клиентам начать обучение в сфере IT на специальных условиях.

Пользователь получает возможность целый год бесплатно изучать любое из восьми направлений: веб, Android-разработку, iOS-разработку, информационную безопасность, искусственный интеллект, создание игр, языки Java и Python. Оплата производится после окончания факультета — без первого взноса. На время обучения GeekBrains выплачивает проценты и платежи по кредиту за клиента, что позволяет студенту GeekUniversity освоить новую специальность, не отвлекаясь на финансовую часть.

Программа кредитования дает всем желающим шанс максимально быстро получить необходимые знания в наиболее востребованных в настоящее время IT-профессиях, трудоустроиться в компанию мечты, чтобы в будущем без особенных потерь для бюджета вносить ежемесячные вклады за уже полученные опыт и квалификацию.

«Сейчас ИТ индустрия особенно сильно влияет на развитие бизнеса в том числе и банковского. Мы стремимся уделять внимание перспективным направлениям рынка и для нас вклад в развитие молодых специалистов ИТ особенно важен. Для этого совместно с компанией Geekbrains был разработан принципиально новый подход к кредитованию, что на наш взгляд позволит привлечь в отрасль новых людей и подарить миру новые таланты», — комментирует Алексей Степанов, центра развития технологий альтернативных каналов продаж розничного бизнеса Альфа-Банка.

«Мы рады, что вместе с Альфа-банком нам удалось создать программу, которая сделает хорошееIT-образование еще доступнее и позволит не откладывать на потом образование и перспективную карьеру.Наши студенты смогут сосредоточиться на учебе, а о финансовых вопросах на этот период позаботимсямы», — говорит Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains.

Для того, чтобы воспользоваться услугой льготного кредита на образования от GeekUniversity, необходимо соответствовать нескольким требованиям банка-партнера, а именно: возраст от 19 (для женщин) и 20 (для мужчин) лет, наличие постоянной регистрации, постоянного места работы (минимальный стаж — три месяца), заявленный ежемесячный доход должен быть не менее 10 000 рублей.