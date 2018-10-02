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Открыта аккредитация на 10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

2 октября 2018

Открыта аккредитация СМИ на 10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Для аккредитации необходимо заполнить анкету на сайте https://events.vtbcapital.com.

Аккредитация будет открыта с 1 октября по 13 ноября.

Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику. Программа мероприятия включает в себя пленарную сессию и ряд панельных дискуссий с участием представителей Правительства РФ, руководителей крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.


/ СИА /
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