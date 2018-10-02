Банк «Открытие» предлагает рефинансирование по фиксированной ставке 11,9%

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам возможность рефинансировать кредиты, выданные другими банками, по единой для всех заемщиков ставке 11,9%. Рефинансировать можно кредиты наличными, автокредиты и ипотеку. Это очень выгодно для клиентов, которые хотят вывести свой автомобиль или квартиру из под залога. Предложение также позволяет, помимо рефинансирования, получить дополнительную сумму на руки.

Размер кредита в рамках программы составляет от 200 тыс до 3 млн рублей, а для зарплатных клиентов банка — до 5 млн рублей. Чтобы рефинансировать свою задолженность, необходимо предоставить в банк всего два документа: паспорт и документ по рефинансируемым кредитам (достаточно выписки из интернет-банка).

Дополнительным преимуществом данного предложения является гарантированное одобрение при условии выполнения ряда простых условий, в том числе таких, как хорошая кредитная история и отсутствие микрокредитов.

«Мы рады предложить нашим клиентам такой простой, абсолютно прозрачный и в то же время очень выгодный продукт, — говорит Михаил Чамров, вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». — Помимо единой ставки, мы гарантируем клиенту одобрение по заявке при соответствии его кредитной истории отдельным требованиям. На сегодняшний день это уникальное предложение на российском рынке кредитования физических лиц».

С более подробной информацией по условиям программы рефинансирования можно ознакомиться на сайте банка «Открытие»: https://www.open.ru/credits/cash/refinance