Вебинар «Инструменты рекрутинга, которые двигают бизнес вперед» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ начинает сотрудничество с одним из ведущих сервисов по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Первый вебинар состоится уже на этой неделе!
В среду, 3 октября 2018 года, в 14:00 МСК присоединяйтесь к онлайн-семинару «Инструменты рекрутинга, которые двигают бизнес вперед». Вебинар проведет Виктория Заборская, руководитель спецпроектов Rabota.ru.
Темы, которые будем разбирать на встрече:
- Поиск сотрудников - современные тенденции.
- Рекрутер, HR, бизнес партнер - кто вам нужен?
- Какие задачи решает рекрутер, и можно ли делать это самим?
- Бизнес задачи, которые решает HR-отдел
Участие в обучении бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.