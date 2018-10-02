Вебинар «Инструменты рекрутинга, которые двигают бизнес вперед» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ начинает сотрудничество с одним из ведущих сервисов по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Первый вебинар состоится уже на этой неделе!

В среду, 3 октября 2018 года, в 14:00 МСК присоединяйтесь к онлайн-семинару «Инструменты рекрутинга, которые двигают бизнес вперед». Вебинар проведет Виктория Заборская, руководитель спецпроектов Rabota.ru.

Темы, которые будем разбирать на встрече:

Поиск сотрудников - современные тенденции.

Рекрутер, HR, бизнес партнер - кто вам нужен?

Какие задачи решает рекрутер, и можно ли делать это самим?

Бизнес задачи, которые решает HR-отдел

Участие в обучении бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.