Связь-Банк объявил конкурс среди СМП в рамках 223-ФЗ

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) объявил о проведении конкурса в электронной форме только среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения для реализации бизнес-функций по предоставлению банковских продуктов, в том числе банковских гарантий.

Связь-Банк включен Минфином России в список банков, соответствующих требованиям пункта 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документация о проведении Конкурса размещена на сайте оператора Электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/